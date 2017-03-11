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〈南部〉紅葉師生植樹 重繪災前綠意

2017-03-11

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣延平鄉紅葉村去年遭莫蘭蒂颱風重創，原有的青山環繞風貌不復往昔，林務局關山工作站在植樹月發起植樹活動，關山工作站主任葉明璋與紅葉國小師生一起在校園內種樹，並發放樹苗讓學生帶回家種在社區，希望把社區家園失去的樹都種回來。

去年九月十五日莫蘭蒂颱風帶來豪雨，紅葉村後方山頭爆發土石流，一至三鄰住戶受災嚴重，紅葉國小也是受災戶之一，經過連月搶修後，水利單位持續進行野溪整治工程，災民也暫時回到家中，但回想起當時場景仍心有餘悸。

葉明璋說，透過與紅葉國小共同舉辦植樹活動，讓學童從小灌輸植樹造林的重要，這次種植的林木樹苗包括，楓香、青剛櫟等，尤其楓香在秋天紅紅的樹葉，相當富有浪漫氣息，也符合「紅葉」村的意象；楓香是台灣原生樹種，大喬木及喜愛陽光的特性，其落葉更被許多人當成自然的書籤。

昨天下午，紅葉國小全校師生親手種下苗木，幼兒園學童也跟著大哥哥、大姊姊一起動起來，林務局人員還特地向小朋友講解植樹的方法與重要性，當小朋友知道青剛櫟是台灣黑熊最愛的食物，童言童語地說，「青剛櫟長大後，會吸引台灣黑熊到學校來覓食嗎？」葉明璋提醒帶樹苗回家的學童，要像照顧家人般的態度，好好照顧小樹苗，才能和樹苗一起長大。

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  • 紅葉國小學生在校園種下樹苗，希望儘速恢復昔日綠意。（記者王秀亭攝）

    紅葉國小學生在校園種下樹苗，希望儘速恢復昔日綠意。（記者王秀亭攝）

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