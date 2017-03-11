〈南部〉不跳表、無照載客 屏東抓16件罰78萬元
2017-03-11
〔記者李立法／屏東報導〕屏東地區計程車仍存在不按表收費陋習，備受詬病。屏東監理站決定加強取締，從今年春節至今，已會同警方查獲九件議價不跳表收費的計程車，每件罰款九千元，至於無照載客的「白牌仔」，也依新修訂的「公路法」陸續開罰七件，每件罰十萬元，監理站籲運將別再心存僥倖。
屏東縣計程車費率已實施多年，但不按表計費現象普遍存在，部份運將歸咎短程老顧客的要求，認為議價比較划算，才同意議價，並非他們不跳表；但監理站認為收費須制度化，不該有雙重標準，為避免糾紛，運將和乘客要有正確認知。
屏東監理站強調，取締不跳表收費計程車的工作將持續進行，今年春節至今已查獲九件，依違反公路法各開罰九千元，沒有討價還價空間，搭車民眾若遇未按表計費情形，請將時間、地點、車牌號碼、收取車資金額及駕駛人姓名記下後，向該站檢舉。
另有合法計程車運將抱怨，因警方酒駕抓得緊，屏東無照載客的私家車（俗稱「白牌仔」）越來越猖獗，嚴重打擊合法計程車的生意，監理單位應嚴加取締。
屏東監理站表示，因Uber事件新修訂的公路法七十七條，元月六日正式上路，個人以小型車、機車經營汽車運輸業，一經查獲罰款從十萬元起跳，還要吊扣駕照及車牌，屏東地區今年至今已陸續查獲七件無照載客的「白牌仔」，各罰款十萬元，處罰相當重，請勿心存僥倖。
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