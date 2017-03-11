〈南部〉台東焚化廠啟用案 議會延下月再審

2017-03-11

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣啟用焚化廠案昨天原本要在議會闖關，不過多位議員認為茲事體大、須與選民溝通，台灣環保聯盟台東分會也在開會前提出廣設零垃圾教育中心、新增垃圾掩埋場主張，最後並未上演表決大戰，焚化廠啟用案最快四月初臨時會才審得到。

環盟代表齊聚議會 籲增掩埋場

台灣環盟台東分會昨天一早齊聚縣議會表達主張。召集人廖秋娥表示，一月重啟焚化廠評估公聽會，在場九十%以上參與者都反對，縣府卻要一意孤行，且焚化廠設在市區，台東縣卅席議員中，市區議員僅十席，鄉鎮議員可能以為焚化廠不會影響到其他地方，但其實焚化爐燃燒的戴奧辛會因季風飄散台東縣各地，議員在不夠了解的情況下表決，反而影響台東未來的發展。

她進一步建議，廣設零垃圾中心、新增垃圾掩埋場，落實減量與回收，成本約每年六千萬元，比焚化爐啟用每年至少兩億元還便宜。

前市長賴坤成表示，垃圾焚化傷害環境，也是錢坑，台東縣地廣人稀，有設垃圾掩埋場空間，縣府應該給市民嘗試看看，而不是一開始就決定啟用。

啟用茲事體大 免除表決大戰

議會約十時開議，議員陳志峰、江堅壽認為，焚化廠爭議大，地方也未凝聚共識，也可以把環團主張帶給選民討論，建議延至四月初臨時會再審，獲多位議員附議，化解一觸即發的表決大戰危機。

反對啟用的議員洪宗楷說，當初縣府要撥九百多萬元做焚化廠是否啟用的可行性評估，市區議員就不敢表態，非市區議員反而支持；評估報告共有兩百多頁，建議印給所有議員參考，並印製供民眾索取，更了解焚化廠議題。

他進一步說，焚化廠是否啟用應由下屆縣長決定，有意參選者都應該表態。