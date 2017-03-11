〈南部〉學甲農會變天 曾啟旺當選理事長

2017-03-11

〔記者楊金城／學甲報導〕學甲區農會昨天舉行第十八屆理事會第一次會議，曾啟旺以六票當選新任理事長，唯一登記候聘的績優總幹事李哲進未獲理事會聘任，但在常務監事選舉卻大爆意外，掌權派規劃人選吳萬田原獲得兩票，但其中一張選票被指紋印泥污損，認定為無效票，戲劇化導致陳敏男和吳萬田各獲一票，經抽籤，在野派陳敏男抽中當選常務監事。

常務監事選舉出現污損票

掌權的曾啟旺陣營不服，當場抗議污損選票疑被人動手腳，高喊要求驗票，曾啟旺說，看到出現污損選票很傻眼，此事「相當離奇」。七日內將向台南市農業局對此次常務監事選舉結果提出異議。曾啟旺也要求農會將投票現場的監視影像「保全證據」，留待調查。

學甲區農會經農會代表、理事、監事選舉，已確定改朝換代，第十七屆總幹事李哲進陣營輸掉農會選舉，農會昨天上午舉行第十八屆理事會、監事會選舉理事長、常務監事、聘任總幹事。

一如預期，曾啟旺獲六票、另三票廢票而當選新任理事長，九席理事中也以六票不同意、三票同意，理事會決議李哲進未獲聘任總幹事，擔任六年總幹事的李哲進說，欣然接受理事會不同意聘任，他已完成階段性任務，沒有遺憾。

抽籤結果由陳敏男當選

理事會決議，由農會秘書周永茂代理總幹事，農業局農會輔導科科員郭德偉說，農業局將在六十天後重新公告學甲農會受理登記候聘總幹事。曾啟旺陣營將推出北門區公所民政課長李曉軍登記候聘總幹事。

曾啟旺陣營將提出異議

但隨後農會監事會選舉常務監事卻出現戲劇性的變化，三位監事吳萬田、郭新興、陳敏男互選，竟出現一張污損選票疑雲，選票上出現一枚指紋捺印過的紅色印泥，正好被眼尖的陳敏男「抓到」，被認定選票上有印記屬無效票，導致陳敏男和吳萬田同為一票，只好抽籤，吳萬田先抽，結果未抽中，由陳敏男當選常務監事。

選票上印泥污記是選務人員或投票人不小心或故意留下？有待查明，曾啟旺眼看本可掌握理事會、監事會，但常務監事選舉大爆意外，曾啟旺、吳萬田說，對常務監事選舉結果不提異議不行。