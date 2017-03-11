〈南部〉自營停車場 石門國小月入上萬元

2017-03-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕交通局推動公家空間釋放停車場，目前有十一所國小在學校非使用時間釋出二百六十席車位，其中位在安平觀光熱區的石門國小已取得停車場登記證，第一所校園停車場自營管理收入，週末假日平均每天二、三千元，若逢連假尖峰，單日可達八、九千元，交通局將推廣其他停車熱點學校參考模式。

石門國小表示，由於校內資訊老師會寫程式，因此軟體設備及畫線簡易工程，老師們自己動手做，升降桿等硬體設備，由教育局補助及校方募款籌資，收費方式每小時廿元，年租二萬四千元，估計今年內即可回收設置成本。

石門國小表示，其實校園自營停車場，在交通高密度的北、高兩市已行之有年，該校因位在安平觀光地區，配合市府政策，而且是在週六、日及國定假日，每日上午十時至下午五時，取得師生家長支持，自去年底實施，採半自助式，由學校警衛兼收費任務，停車場營收平均一個月有上萬元，可挹注校園維護經費。

交通局表示，針對停車熱點的學校及公家機構三十多個單位進行拜訪，但是部份限於地下室停車場、假日管理人力，及擔心開放後成為社區居民佔停場所，影響師生公務使用，多數仍存觀望態度，目前有十一所學校配合假日釋出停車空間。

交通局表示，為鼓勵市轄學校配合，輔導設置自營停車場之外，如限於基地條件無法取得自營停車場登記，則補助清潔管理費。

此外，交通局評估立體化停車場可行性地點，爭取行政院幸福十大工程計畫補助、閒置公有土地開闢停車場、獎勵民間開闢停車場等方向，希望四年內能達成一萬個停車位目標。