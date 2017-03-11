〈南部〉增闢停車位 地方建議公家機關釋出

2017-03-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南停車位一位難求，市民普遍叫苦，尤其是北門路一段、北門路二段、民族路一段，涵蓋火車站、赤嵌樓交通樞紐與熱門觀光景點，除了假日車潮多之外，停車格一位難求也是個大問題，赤嵌里長黃偉展昨就建議，政府公家機關應把市區停車問題納入議題，討論如何活化釋出空間，平日公家使用，假日則適度開放民眾使用，例如台灣文學館、健保署南區業務組、南區氣象中心等停車空間，共同為這座城市解決難題。

行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長賴明宏也表示，公家機關平日公務使用，若是地下室有安全管理隱憂，假日不妨彈性開放平面停車場供民眾使用，基於雲嘉南區聯合服務中心扮演中央與地方溝通橋樑平台，近期將邀集鄰近中央機關商討在不影響安全情況下，盡量將停車位釋放給台南市政府管理使用。

交通局表示，為了解決市區停車問題，已進行停車供給需求導向及資源盤整，目前做法朝向持續清查公有閒置土地，闢建平面臨時停車場，已擬定十處；爭取中央 「十大幸福工程」經費補助，興建大型立體停車場；研擬修訂南市民間設置路外公共停車場獎助辦法，擴大實施範圍及提高補助，增加誘因鼓勵民間設置停車場。

台灣文學館表示，除了週一公休，地下室停車場廿六個車位，其他時間已開放不特定民眾參觀停放，路口處亦有空位指示燈。

健保署南區業務組戶外停車場，平日供洽公民眾使用，假日則未開放；南區業務組表示，對於民眾需求，將會參考周邊公家機關做法，進一步討論評估。

南區氣象中心表示，當初地下室停車場設計尚有機電組設備，並非對外開放式停車場，安全條件有疑慮；此外大門前廣場原本開放停車，但民眾亂停無秩序反而被檢舉，因此才未供停，但是機車或單車在不影響通行安全下未特別管制。