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〈南部〉綠屋頂補助即起申請 最高80萬元

2017-03-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市今年度建築物立體綠化與綠屋頂補助，即日起至五月卅一日申請，個案最高補助八十萬元，總補助金額達三百萬元。

工務局長趙建喬表示，高雄市高溫炎熱，設置屋頂綠化的建築物，室內可降溫約二．五度，因此市府今年積極推動多元化的立體綠化補助方案。

今年度補助對象包括都市計畫內領有使用執照的「一般建築物」、「公共建築物」、「公寓大廈建築物」等三種，最多可補助建築物屋頂綠化改善工程經費四十九％，個案最高補助金額分別為十萬元、四十萬元、八十萬元。

工務局成立綠屋頂專業輔導服務窗口，並有輔導人員到府現場勘查及評估，有意願申請民眾可洽建管處第二課，洽電336-8333轉2286。

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綠屋頂補助即起申請 最高80萬元

高雄市今年度建築物立體綠化與綠屋頂補助，即日起至五月卅一日申請，個案最高補助八十萬元，總補助金額達三百萬元。工務局長趙建喬表示，高雄市高溫炎熱，設置屋頂綠化的建築物，室內可降溫約二．五度，因此市府今年…

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