〈南部〉《觀察筆記》止鬥止敗

2017-03-11

都知道是內鬥，可就束手無策。

是讓它爛透了再收拾，還是無從下手刮爛瘡？

經典賽的國家隊終於結束懲罰國人，漫天漫地的罵聲，又如何？當下的痛與難堪，過後就消失。

可是，這樣的制度，這樣壞的三足鼎立，一個比一個大，誰也不鳥誰，又怎麼還存在作亂？

國家隊的產生到比賽，結果是如預期的，因為杯葛，因為被看輕，因為個人的私利重於國家的公義。

當初，在內鬥爆發時，政府就應該快刀斬亂麻，卻是無所作為，任令發酵弄臭國家名器。這不是體育官員的擔當，也不是新世代內閣該有的態度。

看到狂亂的比賽節奏，驚心動魄中又恨又氣的愛國粉絲，心中浮蕩的是啥？那一刻的堵爛如潮湧。

球員盡力了，無庸責諷。只是，能收拾惡鬥亂象卻不作為的人，要出列謝罪，不然，下一場還是這樣慘！（資深記者黃明裕）