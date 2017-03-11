| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉種樹愛地球 各區公所明發送樹苗

2017-03-11

〔記者蔡清華、葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕高雄市明天（十二日）上午八時卅分開始，在全市各區公所同步免費發送二萬二千五百株樹苗，今年發送羅漢松、小葉欖仁、光臘樹三種樹苗，讓大家一起參與種樹護地球活動共盡一份心力。

活動當天不用攜帶證件，每人即可領取樹苗二株，每區公所計發放六百株，送完為止，請市民朋友們自備環保袋裝置苗木！

原民市集今憑發票換樹苗

高市原住民故事館今天（十一日）的原民市集，當日憑今年一月到三月在故事館消費發票，每滿五十元即可領取無患子樹苗兌換券一張，限量四百株，每人最多限兌換五株，兌換時間自下午兩點開始，兌完為止。

壽山動物園明有種樹活動

另外，高雄市觀光局與林務局屏東林管處合作，將於十二日上午在壽山動物園舉辦「種樹護壽山，打造動物幸福園」活動，由四百位大小朋友種下樹苗。

活動結束後，還能領取愛心樹苗及2017Do You Know Me動物集章冊，可以加入動物認養或參與每月主題活動，三月主打星是可愛的「二趾樹懶」。

活動當天可持當期發票二張、廢電池三顆或廢光碟片三張，換取樹苗一株。

廣告
  • 市府農業局免費贈樹苗，每人可領二株。（記者蔡清華攝）

    市府農業局免費贈樹苗，每人可領二株。（記者蔡清華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
屏縣7農會改選 高樹當權派勝出

屏東縣昨天有七家農會召開理監事會議，順利產生理事長、常務監事、總幹事三巨頭，除內埔、琉球外，其餘總幹事皆連任。被視為一級戰區的高樹鄉農會由當權派奪下理事長、總幹事、常務監事被在野派拿走。高樹鄉農會昨召…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：〈南部〉種樹愛地球 各區公所明發送樹苗


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.