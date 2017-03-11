〈南部〉種樹愛地球 各區公所明發送樹苗

2017-03-11

〔記者蔡清華、葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕高雄市明天（十二日）上午八時卅分開始，在全市各區公所同步免費發送二萬二千五百株樹苗，今年發送羅漢松、小葉欖仁、光臘樹三種樹苗，讓大家一起參與種樹護地球活動共盡一份心力。

活動當天不用攜帶證件，每人即可領取樹苗二株，每區公所計發放六百株，送完為止，請市民朋友們自備環保袋裝置苗木！

原民市集今憑發票換樹苗

高市原住民故事館今天（十一日）的原民市集，當日憑今年一月到三月在故事館消費發票，每滿五十元即可領取無患子樹苗兌換券一張，限量四百株，每人最多限兌換五株，兌換時間自下午兩點開始，兌完為止。

壽山動物園明有種樹活動

另外，高雄市觀光局與林務局屏東林管處合作，將於十二日上午在壽山動物園舉辦「種樹護壽山，打造動物幸福園」活動，由四百位大小朋友種下樹苗。

活動結束後，還能領取愛心樹苗及2017Do You Know Me動物集章冊，可以加入動物認養或參與每月主題活動，三月主打星是可愛的「二趾樹懶」。

活動當天可持當期發票二張、廢電池三顆或廢光碟片三張，換取樹苗一株。