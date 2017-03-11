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〈南部〉水情不樂觀 工業區節水多備案

2017-03-11

廿日可能一階限水

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄地區亮起水情稍緊綠燈，甚至可能在廿日進入一階限水，中鋼、中油及石化廠等高耗能產業進入備戰，準備多套節水抗旱版本因應，廠家期盼梅雨季能準時到來。

臨海工業區服務中心主任黃世宗指出，一階限水實施後就得限制不必要用水，如噴水池、洗車或外牆清洗等，二階限水減供提升到十五％，工廠生產就會受到影響，到了「供五停二」或「供六停一」，狀況就非常嚴峻了。

中鋼於民國九十八年建置工業廢水純化場，將廠內工業廢水回收處理成逆滲透水與除礦水，大幅降低限水時期的自來水需求，回收量約每日一．八萬噸，整體循環用水回收率達九十八．三％。

為了配合抗旱，中鋼將分階段啟動全面推廣冷卻水塔風扇變頻節能及減少蒸發損失、停用非生產用水、增加工業廢水純化場回收量等作為。

大社工業區廠家指出，一階限水夜間減壓還不會有影響，但會同步展開節水措施，一旦限水五％就會調整產序，再來就得買水因應。一○四年高雄水情曾亮起紅燈，當時石化廠已經買水應戰，幸好梅雨及時「解渴」。

對每天用水量達四萬噸的中油林園廠，買水只是「杯水車薪」。中油石化事業部指出，一旦限水就會提高冷卻水系統的濃縮倍數來節水，平常也會透過排煙脫硫設備增加冷卻水二次利用。

中油指出，停供會造成用水調度困難，現有水槽只能支應一天多時間，若達到「供五停二」，對鳳山水庫管線末端的林園廠已經算是「供四停三」，可能會被迫停工。

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  • 中鋼建置廢水純化場，減緩限水期調度困境。（記者洪臣宏攝）

    中鋼建置廢水純化場，減緩限水期調度困境。（記者洪臣宏攝）

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