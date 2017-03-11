〈南部〉水情不樂觀 工業區節水多備案
2017-03-11
廿日可能一階限水
〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄地區亮起水情稍緊綠燈，甚至可能在廿日進入一階限水，中鋼、中油及石化廠等高耗能產業進入備戰，準備多套節水抗旱版本因應，廠家期盼梅雨季能準時到來。
臨海工業區服務中心主任黃世宗指出，一階限水實施後就得限制不必要用水，如噴水池、洗車或外牆清洗等，二階限水減供提升到十五％，工廠生產就會受到影響，到了「供五停二」或「供六停一」，狀況就非常嚴峻了。
中鋼於民國九十八年建置工業廢水純化場，將廠內工業廢水回收處理成逆滲透水與除礦水，大幅降低限水時期的自來水需求，回收量約每日一．八萬噸，整體循環用水回收率達九十八．三％。
為了配合抗旱，中鋼將分階段啟動全面推廣冷卻水塔風扇變頻節能及減少蒸發損失、停用非生產用水、增加工業廢水純化場回收量等作為。
大社工業區廠家指出，一階限水夜間減壓還不會有影響，但會同步展開節水措施，一旦限水五％就會調整產序，再來就得買水因應。一○四年高雄水情曾亮起紅燈，當時石化廠已經買水應戰，幸好梅雨及時「解渴」。
對每天用水量達四萬噸的中油林園廠，買水只是「杯水車薪」。中油石化事業部指出，一旦限水就會提高冷卻水系統的濃縮倍數來節水，平常也會透過排煙脫硫設備增加冷卻水二次利用。
中油指出，停供會造成用水調度困難，現有水槽只能支應一天多時間，若達到「供五停二」，對鳳山水庫管線末端的林園廠已經算是「供四停三」，可能會被迫停工。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
綠屋頂補助即起申請 最高80萬元
高雄市今年度建築物立體綠化與綠屋頂補助，即日起至五月卅一日申請，個案最高補助八十萬元，總補助金額達三百萬元。工務局長趙建喬表示，高雄市高溫炎熱，設置屋頂綠化的建築物，室內可降溫約二．五度，因此市府今年…
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》劉保佑堅持桃猿不徵召 痛批棒協沒尊重球團
- 朴槿惠遭彈劾 挺朴民眾當場切腹自殺
- 高雄320起 一階限水
- 不住了！大批中客退訂南韓樂天飯店
- 黨產會同意前 民進黨團：衛福部不得收婦聯會捐款
- 樂陞股東會將延期5週
- 北市府補助教保員薪資 上演勞資爭議
- 中國下重手 撒銀彈搶東南亞僑生
- 【食光走廊】在雲上開花
- 川普滿月政績出爐！ 連CNN也讚強大
- 經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解
- 全英羽球公開賽》再下一城 戴資穎晉8強
- 大樂透頭獎摃龜 今彩539開出1注！
- 印度航空34名空服員遭禁飛 原因是過重
- 經典賽D組戰力分析》看好波、委 墨、義突圍
- 經典賽》墨首拚義 賈拉多先發
- 錦榮撇戀BY2姊 會和Jolin約吃飯
- 蝶戀花事件 交部：將擬高齡遊覽車退場機制
- 麥迪遜之橋作者華勒過世 享壽77歲
- 彭勝竹：中國滲透 比過去嚴重
- 印度西藏青年到中國使館抗議 要求自由
- 暮光女酷理平頭 盼出櫃造福LGBT
- 《2017秋冬男裝週》7
- 近5場吞3敗 勇士低潮恐丟龍頭
- 讓贏球成習慣 以色列9投剋荷
- 縱容中國紡織鞋類入黑市 英恐被歐盟罰657億
- 自由廣場》中藥人才養成不能開倒車
- 經典賽C組戰力分析》美、多熱門 加、哥攪局
- 《2017秋冬男裝週》16
- 痛甩邱偲琹巴掌 黑道爸直呼下不了手
- 自由廣場》本土藥用植物生產鏈
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 《謠言終結站》飲酒會不會臉紅 與肝臟好壞無關
- 金門殺警案 纏訟17年無罪確定
- 印地安泉網賽 詹詠然開紅盤
- 《2017秋冬男裝週》9
- 受災將滿6週年 日本311災民遭霸凌情況更加惡化
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 50美元關卡失守 油價重挫「完美風暴」醞釀中
- 和泰產險成立 市場將大洗牌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉水情不樂觀 工業區節水多備案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分