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〈南部〉台東東海岸3鄉鎮 總幹事均連任

2017-03-11

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣基層農會選舉昨天平和落幕，東海岸三鄉鎮農會總幹事均順利連任，縣農會理事長選舉及總幹事候聘預定廿四日舉行。

台東縣基層農會一連三天召開理事會，昨天依序由長濱鄉、成功鎮、東河鄉農會召開理事會。長濱鄉部分，因一位理事辭職，現任總幹事林純美獲八票同意聘任，理事長由邱繼興獲八票支持當選，常務監事為吳國興。

成功鎮農會部分，從會員代表、小組長到理事選舉都是同額選舉，選情全台東縣最平穩，現任三巨頭包括，總幹事吳全德、理事長曾聖益、常務監事李成忠均獲全票支持連任。

東河鄉部分，總幹事僅一人候聘，由廖博民連任，原理事長陳文琳兩任期滿、新任理事長林寶吉、常務監事李純茂。

台東縣八個基層農會中，太麻里地區農會、關山鎮農會及台東地區農會選舉過程稍有競爭，現任包括長濱鄉林純美、成功鎮吳全德、東河鄉廖博民、台東地區李建通、鹿野地區陳正笙均順利連任；縣農會部分，預定廿四日召開理事會選舉理事長、候聘總幹事，現任戴振東為績優總幹事、無人挑戰，可望順利連任。

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  • 台東縣長濱鄉林純美（右一起）、鹿野鄉陳正笙、成功鎮吳全德及東河鄉廖博民（左一）均順利連任農會總幹事。（記者張存薇攝）

    台東縣長濱鄉林純美（右一起）、鹿野鄉陳正笙、成功鎮吳全德及東河鄉廖博民（左一）均順利連任農會總幹事。（記者張存薇攝）

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