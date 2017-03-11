〈南部〉屏縣7農會改選 高樹當權派勝出

2017-03-11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣昨天有七家農會召開理監事會議，順利產生理事長、常務監事、總幹事三巨頭，除內埔、琉球外，其餘總幹事皆連任。被視為一級戰區的高樹鄉農會由當權派奪下理事長、總幹事、常務監事被在野派拿走。

高樹鄉農會昨召開理事會，九名理事均出席，資深鳳梨達人洪華進獲五票支持，當選理事長，有績優總幹事保障的謝朝景也獲五票同意聘任，順利連任總幹事；在野佔有席次優勢的監事部分，三名監事均出席，由黃勇明以兩票勝出，拿下常務監事寶座。

其他農會改選名單如下，內埔地區農會理事長潘德義、常務監事劉俊雄、總幹事鍾志喜；屏東市農會理事長呂建輝、常務監事藍銘星、總幹事吳泰逸；琉球農會理事長蔡文全、常務監事李慶裕、總幹事蔡美英；新園農會理事長辛義坤、常務監事簡朝直、總幹事林翠絨；車城農會理事長林承澤、常務監事蕭振裕、總幹事林茂盛；里港農會理事長劉坤木、常務監事蘇文科、總幹事陳來得。