〈南部〉屏縣農會改選少萬丹4票 挨批有瑕疵
2017-03-11
2理事候選人資格爭議 選舉停擺
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉農會選舉因理事候選人資格爭議停擺，將無法參與縣農會改選。縣府農業處表示，由於縣農會選舉較單純，少四席萬丹鄉農會縣代表，並不影響選情，萬丹鄉農會總幹事張枝烈則批評，這讓選舉有瑕疵。
上週萬丹鄉農會舉行會員代表大會選舉理、監事及縣代表，因理事候選人王金義、李麗卿二人資格尚未釐清，縣府認為當天選舉結果無效，選務停擺，縣府要求鄉農會重新組成審查小組，但萬丹鄉農會認為，原來的審查委員會成員不少是公務員，審查結果可受公評，不希望再重組，使得萬丹鄉農會選舉遲未定案。
23日改選 農業處指單純無競爭
由於本月二十三日縣農會即將改選，屆時將由各地區農會代表前往投票，萬丹鄉農會可能無法產生四名縣代表參與縣農會選舉，讓縣農會的改選受到影響。
縣府農業處說明，王金義的資格已要求萬丹鄉農會重組小組調查，李麗卿的資格在等農委會回文答覆，待釐清資格後，將要求萬丹鄉農會重開會員代表大會進行選舉，時間可能趕不及縣農會選舉，因此萬丹鄉四席縣代表可能無法參與選舉，所幸縣農會選舉較單純，並無競爭情況，現任理事長、總幹事都有可能續任，少了萬丹鄉農會四張選票並不會影響選舉結果。
萬丹總幹事批縣府干預難信服
萬丹鄉農會總幹事張枝烈則批評，縣府用行政命令干預萬丹鄉農會，還影響縣農會選舉，讓選舉有瑕疵，這樣的作法無法令人信服。
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