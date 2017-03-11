〈台北都會〉西門町日租套房火警 確認非法將斷水電

2017-03-11

〔記者蔡亞樺、郭安家／台北報導〕西門町昆明街一棟八層樓的住商混合大樓，昨天凌晨一時許發生火警，一百多名住戶、觀光客連忙疏散，還有一位卅歲馬來西亞孕婦不適送醫；台北市觀傳局昨派員查察，查獲該大樓曾有六戶違規經營非法旅宿，起火點的套房為非法日租套房，若查證屬實，將會開罰，最重勒令業者歇業，並停止供水供電。

觀傳局科長陳雅慧指出，該棟住商混合大樓超過兩百戶，曾有六戶因非法日租違反「北市觀光發展條例」，裁罰金額高達九十六萬元；此次失火套房未曾有過裁罰紀錄。至於罰鍰繳納狀況，其中四戶經營者已繳清罰鍰，一戶業者在分期繳款中，另一戶則因罰鍰未繳已移送強制執行。

陳雅慧表示，為了從源頭打擊非法日租業者，一月初要求網路訂房平台Airbnb將日租套房下架，後續更將加強對日租蒐證，一旦查有違規事實即刻開罰，並勒令歇業。經勒令歇業仍繼續經營者，將按次處罰，並移送建管處等相關單位執行停止供水供電處分。

昆明街住商混合大樓昨凌晨發生火災，警消到場灌救十五分鐘即撲滅火勢；台北市消防局指出，大樓內燃燒的物品為電器和天花板，燃燒面積約一平方公尺，初步調查顯示，該具起火的電器位於七樓套房，疑是起火點。