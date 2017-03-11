〈台北都會〉社子島流浪犬咬傷人 議員批沒配套

2017-03-11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年二月實施流浪動物零安樂死，北市府推動「ＴＮＶＲ」計畫，目前全市有廿七處地點，將流浪犬捕捉、絕育、打疫苗後回置，但台聯黨市議員陳建銘近日接獲多起陳情案，指社子島居民發生遭野狗追逐，有婦女因此受傷跌倒，縫了五針、打破傷風針，還有流浪狗踩踏菜園、咬傷雞鴨，他痛批市府未做好配套。

動保處︰300多隻降為250隻

動保處技正林修億說，ＴＮＶＲ計畫對當地流浪犬進行節育手術，降低流浪狗繁衍問題，去年十二月實施後，社子地區原有三百多隻的街犬數量降為二百五十隻。在ＴＮＶＲ計畫之下原地回置的流浪犬，一般都有愛心媽媽照顧，狗相對親人友善，不太可能攻擊民眾，可能是民眾作勢攻擊，動保處將深入了解。

不過，陳建銘偕同居民召開記者會，一名婦人說，當時她騎腳踏車被四、五隻狗追，狗成群結隊又大隻，非常兇猛，一停車就被咬傷大腿，縫了五針、還打破傷風針。

議員︰未妥善評估放養量

陳建銘諷刺，「不要每天出門帶打狗棒，不希望變成丐幫」，並指動保處將結紮後的流浪動物原地回置，沒考慮當地狀況、未妥善評估放養量，流浪動物也恐誤食老鼠藥死亡；且社子島菜園也被流浪犬踩踏破壞、雞鴨被咬傷，損失慘重。他認為，ＴＮＶＲ不應在某些地區集中放養，造成地區生態不平衡。

流浪動物之家基金會執行秘書劉宇彤受訪則認為，ＴＮＶＲ計畫推廣許久，基本上有問題的「流氓」犬或神經質狗狗，大多移走，且犬隻有地域性，一旦該區犬隻被抓走或沒了，就會有另一批犬隻進駐，因此ＴＮＶＲ計畫可以控制犬隻數量，不會讓犬隻持續增加。