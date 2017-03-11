〈台北都會〉一例一休檢舉零開罰 柯：宣導期
議員︰企業違反投訴案破800件
〔記者郭安家、沈佩瑤、陳紜甄／台北報導〕市長柯文哲日前出席工商協進會活動脫口，「一例一休最大的問題，就是管太多」，國民黨市議員王鴻薇昨則指出，北市民眾對企業違反一例一休投訴案已破八百件，但柯市長卻睜一隻眼、閉一隻眼，以宣導期為由而不開罰，質疑企圖為違法業者解套。柯文哲昨受訪回應，市府會處理檢舉案，但不會馬上開罰。
勞動局︰不改善 輔導期也會罰
勞動局表示，今年一、二月收到八七○件涉及違反勞基法的民眾陳情案，並非全是申訴一例一休；事業單位若有違反一例一休，會要求企業限期改善，若拒不改善，輔導期內也會開罰。勞動局今年一、二月對違反勞基法的企業已裁罰一九七件，一○五年則裁罰一七二一件，一○四年裁罰一五六九件。
王鴻薇質疑，許多企業違反一例一休，勞工鼓起勇氣檢舉，換來的卻是北市府冷處理，教人情何以堪？一例一休上路後，六都中僅有北市給予「宣導期」，其餘五都皆依法行政，祭出處罰；以新北市為例，目前已開罰三九七家超時工作的業者，裁罰金額高達一二六三萬元，難道北市勞工不受勞基法保障？
王鴻薇認為，柯文哲面對違法業者不但消極執法，還打從心底漠視勞工權利，令人失望；她要求柯文哲應重視勞工的申訴案件並積極調查，惡質的業者也應迅速裁罰。
柯︰會處理但不馬上開罰
柯文哲昨出席明倫公宅開工祈福典禮後再談此事，先是搖手否認遭到資方施壓，接著指一例一休從公布到上線才幾天，「我們是把前三個月定義叫做宣導期，要讓大家先宣導」，因此如果有人來申訴、陳情、檢舉的都會去處理，但不會馬上開罰，強調法令剛剛上線，也要一兩個月時間讓資方適應。
至於是否讓商業總會跟勞動局溝通？柯文哲說，這本來就要溝通，並指裁罰處置不要有太多行政裁量權，還是要有規則，會請勞動局長賴香伶直接跟產業界代表談。
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