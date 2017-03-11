〈台北都會〉金門軍民植樹 岸防戰車當見證

2017-03-11

〔記者吳正庭、林欣漢／綜合報導〕迎接植樹節，各地紛紛舉辦植樹、送樹苗活動。

金門縣植樹活動昨在歐厝雷區復育林地登場，超過一千五百名軍民，在此次活動才曝光的岸防戰車見證下（見上圖，記者吳正庭攝），共同護林、護土，要把莫蘭蒂風災摧折的樹木種回來。

金門縣長陳福海、金防部指揮官郝以知中將、多位縣議員、歐厝社區發展協會理事長歐陽彥森及金門旅台同鄉會等多人到場共襄盛舉。

縣府林務所所長葉媚媚表示，佔地約一公頃的植樹區，曾是雷區復育造林地，後來歷經火災、風損，防風林出現多處缺口，為免聚落風害與林木倒伏，舉行盛大植樹活動。

林務所根據現地環境條件，分別栽種原生的潺槁樹、光臘樹、水黃皮等約兩千三百株樹苗。因活動清理現場，也讓一座M24查菲戰車在空曠土地上曝光，成為許多植樹者爭相合影的焦點。

基隆監理站昨舉辦發票兌換樹苗活動，不到一小時就被換取一空；今在國立海洋科技博物館區域探索館舉辦植樹活動，準備杜鵑、流蘇、桂花、茶花等樹苗五千株，三張發票就能換領一株苗木，每人限兌三株。

基隆監理站站長賴明誼表示，今年由羅東林管處提供一百五十株桂花樹苗，募得的發票將全數捐給創世基金會。現場也提供七十五歲以上高齡駕駛人認知機能檢查服務、汽車燃料使用費約定扣款申請及宣導監理服務App下載與應用，參與檢測或申請者，都可獲得精美宣導禮品。

雖然天候不佳、大雨滂沱，還是有不少民眾冒雨帶著發票兌換樹苗，市議員張耿輝也專程拿著一大袋發票共襄盛舉，並呼籲大家共同響應綠化做環保、捐發票幫助弱勢。