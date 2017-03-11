〈台北都會〉春遊文山農場 魯冰花開驚豔
2017-03-11
新店陽光運動園區賞櫻趣
〔記者翁聿煌／新北報導〕早春踏青賞花正當時，新店區文山農場魯冰花及杜鵑盛開，農場主要杜鵑品種為「平戶杜鵑」及「烏來杜鵑」，枝葉扶疏、鬱鬱蒼蒼，花色有紅、白、粉，在陽光的襯托下，顯得格外美麗動人；又稱為「羽扇豆」的魯冰花，也是一片黃澄澄花海隨風搖曳，賞心悅目。另外，新店陽光運動園區的河津櫻花大道，緋紅的櫻花正沿著河濱步道綻放。
新北市農會文山農場四季景色皆宜，主任尤吉利表示，此時正是農場春花盛開之際，微風輕拂園裡的杜鵑花，遠望就像一群彩蝶翩翩飛舞，風姿綽約、儀態萬千，適合民眾假日遠離塵囂，漫步小徑細細品味。
同樣開得很漂亮的魯冰花，原是茶園常見的綠肥作物，供養茶樹所需的氮元素，主要分布於北美洲西部、南美洲、地中海及非洲。據說台灣是在日治時期一九二六年引進，花色有藍、紫、黃、紅、白、粉色系，農場今年栽種的品種為「黃花羽扇豆」，一片黃澄澄的花海隨風搖曳，搭配遠方的山景，有南半球紐西蘭的fu。
此外，春遊碧潭，也可就近至新店陽光運動園區賞櫻，種植於陽光運動園區（陽光路口公園至溪洲公園）的櫻花，是來自日本伊豆半島河津町的河津櫻，花型碩大呈粉紅色，自二月中起陸續開花，花期約至三月中旬。
高灘地工程管理處養護工程科科長孫宗源指出，位於陽光橋兒童遊戲區旁自行車道兩側的櫻花，目前亦含苞待放，可欣賞到深紅的山櫻花及桃紅色的八重櫻，適合來一趟河濱單車賞櫻之旅。
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