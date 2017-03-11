〈台北都會〉研考會主委 王崇禮將接任

2017-03-11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市府成白色巨塔，小內閣醫生當道。本報昨獨家報導，兼任公訓處長的台北市政府研考會主委曲兆祥將被調整職務，釋出研考會主委職；據了解，市府昨已舉行遴選，而市長柯文哲昨出席活動後受訪時也證實，應該會由台大骨科醫師王崇禮接任。換言之，加上王崇禮，北市府小內閣就有多達五位台大醫師。

柯文哲當年打著「白色力量」口號當選，合作多年的葉克膜小組主任蔡壁如，也跟著從台大醫院挺進北市府。此外，社會局長許立民、衛生局長黃世傑、聯醫總院長黃勝堅等人，都是台大醫生出身，彼此間還互有師生、同僚，甚至是前後任長官及下屬的關係。

而民政局長藍世聰雖非台大幫，卻也是高雄醫學院藥學系高材生，同時為中華民國藥師公會全國聯合會理事，具備藥師資格。

北市府發言人劉奕霆表示，市府徵詢了一些人選，僅王崇禮表達較高意願；但據了解，王是柯文哲親自挑選，而柯受訪時也說，研考會主委接班人「應該是我以前的老長官兼老同事，當過雲林分院院長的台大骨科醫師王崇禮教授」。王崇禮歷任台大醫院副院長、台大醫院雲林分院院長等職務，在柯文哲選上市長前，算是柯文哲的上司。

外傳曲兆祥因整併研考會、公訓處失敗等因素導致「被調整」，柯昨回應，前主委陳銘薰離開後，就由曲兆祥兼任，「已經兼了一年了，但最近找到人，我想就不用再兼了。」劉奕霆強調，曲仍是公訓處長，目前仍在市府服務。