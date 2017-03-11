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〈台北都會〉清水加壓站啟用 土城用水戶福音

2017-03-11

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市板新及林口地區於三月一日實施第一階段限水，處於板新給水廠管線末端的土城地區居民擔心「提水桶取水」夢魘重現，台灣自來水公司總經理胡南澤昨天與立委吳琪銘勘查緊急啟用的土城區清水加壓站和一萬噸配水池，必要時可全數由北水處直潭淨水場全面供水，確保土城地區民眾不受限水及水壓不足困擾。

吳琪銘指出，土城地區因位於管線末端，遇到夏天缺水期，經常是停水天數最長、復水時間最慢，民眾一聽到要限水都苦不堪言，在地方爭取下，在廷寮里市民活動中心後方興建加壓站，配置六部抽水機及一萬噸配水池。

加壓站原本預計驗收後再正式啟用，但土城地區已進入第一階段限水，水公司緊急啟動。台灣自來水公司北工處長林金玉說，清水加壓站屬於板二計畫第一階段工程，完工後可由板新淨水場及直潭淨水場雙向供水，一旦板新淨水場受到石門水庫缺水影響，就由直潭淨水場全數補足，以後土城地區不會有缺水問題。

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  • 土城清水加壓站及配水池啟用，居民不用再擔心限水。（記者翁聿煌攝）

    土城清水加壓站及配水池啟用，居民不用再擔心限水。（記者翁聿煌攝）

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