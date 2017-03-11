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〈台北都會〉基隆成功陸橋 拚24日通車

2017-03-11

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆成功陸橋封橋施工，附近居民出入不便，公車等繞道卅一號橋也天天塞車，清明連假快到，市議員要求趕工，提前在三月廿四日通車，市府工務處與廠商研議儘量達成目標。

成功陸橋是仁愛區與中山、安樂區的重要聯絡道，分階段施工改善護欄，仁五路端從二月十日封橋施工，預計四月四日完工。

市議員莊榮欽昨天提臨時動議案指出，成功一路有成功、光華和兆連等國宅，封橋期間住戶出入不便，尤其公車繞道後，年長者提重物走遠路很不方便，消防仁愛分隊救災救護也會受影響。

莊榮欽指出，成功市場與附近商家抱怨生意掉了三成左右，清明連假就快到了，為方便民眾購買民生物資，紓解交通壅塞，希望市府督促包商調派人手趕工，提早十天開放通車。

市府工務處長張元良說，昨天上午到現場勘查，即使下雨天廠商也加派人手趕工，水泥護欄基礎做好再裝設金屬護欄，就可先行開放通車，三月底前完工沒問題，儘量趕在三月廿四日開放通車。

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  • 成功陸橋護欄改善工程，包商冒雨趕工中。（記者盧賢秀攝）

    成功陸橋護欄改善工程，包商冒雨趕工中。（記者盧賢秀攝）

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