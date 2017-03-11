〈台北都會〉農會總幹事遴聘 板橋、泰山、石碇未完成
〔記者何玉華、葉冠妤、翁聿煌／新北報導〕新北市昨天再完成十二個基層農會理事長、常務監事選舉，其中板橋、泰山、石碇三個農會總幹事未完成遴聘，六十天內若未完成，將由市府重新公告、登記，再由理事會決議聘任。
板橋農會由廖裕德當選理事長、郭宏政當選常務監事，總幹事因一直無人登記候聘，廖裕德表示，內部舉才優先，儘量縮短磨合期。
泰山農會理事長林渤清連任，陳和明出任常務監事，過程順利，但總幹事李活源任內與員工關係不和諧，引起不少反彈，理事會決議不續聘，由秘書張志庸暫代職務。
石碇農會原本有默契由前常務監事陳金財接任理事長，並支持總幹事王瑞琦留任，結果陳金財順利當選，王瑞琦的聘任案卻未通過，將由信用兼會務部主任代理；常務監事則由林樹森出任。
新莊農會有兩派角逐理事長，結果由前理事長林重量支持的李華順以六票對三票打敗競爭者蔣國川，常務監事有潘天龍與蔣進華競逐，結果潘天龍勝出；總幹事徐江海續任。
林口農會理事長由前鄉代會副主席汪誠一與前任理事長莊錫根之子莊政偉競爭，雙方原本勢均力敵，上週理、監事名單出爐後，情勢有利汪誠一，昨天理事會上，汪誠一以五票對四票「險勝」。
總幹事原由前總幹事張譯心、周世冠及莊錫根支持的尤健陞三搶一，尤健陞資格審查不符，最後由周世冠獲聘；常務監事由蔡世昌連任。
石門農會理事長之爭由陳朝吉勝出，暫代總幹事的秘書李昌烈「扶正」獲聘新任總幹事；常務監事由鄧崑續任。
中和、新店、坪林、深坑、三芝、三重等農會選舉過程平順， 下週一（十三日）將進行最後四個基層農會土城、鶯歌、八里、金山的理事長、常務監事選舉及總幹事遴聘。
基隆農會總幹事 陳賜陸續聘
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市農會昨天舉行第十八屆理事長、常務監事選舉，並聘任總幹事，開票結果，由常務監事轉換跑道的余松次以八票獲選理事長，黃李欽獲全票通過當選常務監事，現任總幹事陳賜陸也獲全部理事支持，順利連任。
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