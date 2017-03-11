〈北部〉捐血送個人化郵票 民眾：超讚

2017-03-11

花蓮郵局、港務局 聯手舉辦

〔記者王錦義／花蓮報導〕連日陰雨花蓮捐血人數下降，花蓮郵局與花蓮港務局一連兩天攜手舉行捐血活動，郵局特別製作捐血者個人化郵票一套當作鼓勵品，讓不少捐血者拿到後直說：「好讚的紀念」要放在家中做成裝飾，只要一看到郵票就提醒自己該捐血了。

局長游仁崑說，三月份是中華郵政公司「郵政捐血月」，每年固定舉辦捐血活動，今年特地與成立五周年的台灣港務公司合作，擴大舉行寒冬送暖熱血情捐血活動，廣召同仁前來挽袖捐血，昨天起一連兩天在國安郵局舉辦。花蓮捐血中心呼籲民眾，目前花蓮血庫各血型都不達十天的安全量，邀請民眾多多挽袖捐血。

花蓮郵局免費贈送要價一百多元的「捐血人紀念郵票」，由專員幫民眾拍下捐血相片後，現場印出製作成個人化郵票，民眾捐完血，郵票也印製完成，是全台獨一無二的紀念品，捐血近十年的任姓民眾說，捐了三十多次，就屬這次的禮品最超值，要帶回去放在家中提醒自己該捐血，也打算回家號召家人一起來。

行銷發展股長劉菊香說，局內個人化郵票推行已久，民眾可選擇提供相片獲現場拍攝製成，因紀念價值高，價格便宜，主要客源來自婚喪喜慶場合，這此首創捐血人紀念郵票，試辦第一天民眾反應熱烈，不排除做為郵局專屬捐血禮品。