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〈北部〉又一櫻桃鴨場中鏢 撲殺9000隻

2017-03-11

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉又有櫻桃鴨場感染禽流感，疫情連環爆，接連五場「中鏢」；宜蘭縣政府昨天撲殺九千隻櫻桃鴨，縣內櫻桃鴨撲殺數量已達三萬七千多隻，已逾總數四成；縣府表示，目前確診感染H5N2的鴨場都是櫻桃鴨場，沒有禽傳人風險，縣府也會協助復養，時間約需半年。

宜蘭縣政府動植物防疫所表示，員山某屠宰場二月發現從中南部運載過來的土番鴨屠體確診H5N6後，針對周圍半徑五公里鴨場採樣，結果發生連環爆，共有五處櫻桃鴨場感染禽流感，接連撲殺三萬七千多隻鴨子，宜縣櫻桃鴨在養量約九萬隻，撲殺量已逾四成。

防疫所表示，目前感染鴨場的周圍半徑一公里內，已經沒有養鴨場，疫情不至擴大。

動植物防疫所長陳文進說，縣內有四場櫻桃鴨場上市前通過檢驗，包含蘇澳、冬山、礁溪等地鴨場，至於三星鄉之前通過檢驗的櫻桃小鴨場和蛋鴨場，之後若要上市仍要再檢驗，感染的鴨場未來若要復養，縣府會協助輔導，改為密閉式或非開放式禽舍飼養，復養時間大約需要半年。

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  • 宜蘭又一櫻桃鴨場中鏢，昨天撲殺9000隻。 （宜蘭縣政府提供）

    宜蘭又一櫻桃鴨場中鏢，昨天撲殺9000隻。 （宜蘭縣政府提供）

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