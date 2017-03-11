〈北部〉大農大富賞螢 今年總量管制且付費
2017-03-11
每人198元 含解說、伴手禮
〔記者花孟璟／花蓮報導〕林務局大農大富平地森林園區去年螢火蟲季節一炮而紅，但大批湧入的遊客干擾環境也擾亂居民生活。今年林務局策劃「大農大富賞螢去」活動，結合週邊九個社區及部落合辦「付費賞螢」，包含解說費、伴手禮等每人收費一百九十八元，且考量環境負荷量設置每日遊客上限，「希望讓螢火蟲年年生生不息」！
林務局在花蓮光復鄉的平地森林園區，擁有上千公頃的平地造林，這幾年每年春天螢火蟲都準時報到，吸引大批遊客賞螢，但過多車輛開著大燈闖進園區，不但讓附近社區飽受干擾，就連螢火蟲因燈光打擾而受影響。
18日起登場 持續到4月中
去年螢火蟲季一結束，林務局就開始籌辦賞螢季，盼透過週邊社區加入營運，協助整個螢火蟲季實施遊客總量管制。
由於今年氣候偏暖，林務局花蓮林管處今年的「大農大富賞螢趣」活動，預計下週十八日週六起登場，持續到四月十六日，採取網路預先報名、現場繳費，每人一百九十八元的收費中，包含解說導覽、保險、社區伴手禮，預估名額平日五百人、假日八百人，每晚解說分成六點半、七點半及八點半三個梯次，每次導覽時間一小時。
而整個活動的都由周邊九個社區及部落等團體共同舉辦，包括光復鄉大進、太巴塱、大興、馬佛、大富、大豐、富源社區發展協會、花蓮縣環頸雉的家永續發展協會、綠野香坡農村發展協會，各個社區還分別有任務編組，分別有解說導覽、交通管制、報名網頁維護、財務、總務等等，還訓練一批在地的解說員。而門票內含的伴手禮則是社區特色工藝品、農產品等。
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