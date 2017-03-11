〈北部〉巾幗不讓鬚眉 宜縣共23消防女將
占8％創新高 19人擔任外勤
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕巾幗不讓鬚眉，宜蘭縣政府消防局統計，宜縣女性消防員已有廿三人，創縣內歷年新高，人數有遞增趨勢；她們的表現不遑多讓，較男生毫不遜色。二十四歲林珮吟一年內在鬼門關前救回四條人命，她說，她的第一志願就是擔任外勤工作，不怕衝鋒陷陣，因為那是消防員的使命。
消防局從民國九十一年開始有女性消防員，投入消防行列女性愈來愈多，今年已有廿三人，雖然女性比率僅占消防員的八％，但已是歷年最高，其中十九人更擔任外勤第一線工作，消防員不再是男性專屬職業。
冬山分隊的林珮吟一○二年從警專畢業，立志要在第一線當衝鋒陷陣的消防員，畢業後被分發到消防局指揮中心，不能在外勤工作還有點小失落，但是在指揮中心兩年多時間，反而讓她更清楚整個救災流程。
林珮吟 一年來救回4條生命
林珮吟去年調任冬山分隊，接觸讓她充滿期待的第一線工作；一年的時間，林珮吟救回四條人命；她說，有時抵達現場，患者已沒有呼吸心跳，她們不會放棄，一定趕快施救尋找生機，這一年來，她發現救回四條生命，也更加深刻認識到消防工作的意義。
張念慈 勇敢面對喜歡接受挑戰
「我喜歡接受挑戰，也會勇敢面對。」二十歲張念慈去年十月分發到冬山分隊；她說，因為哥哥也是消防員，有次哥哥還在救護車緊急幫忙接生小孩，讓她聽了深受感動，也希望自己成為消防員，做這麼有意義的工作。
張念慈雖然是新手，但已感受到工作溫度，她說，每件救護都是一個珍貴生命，有次一名孕婦臨盆，老公陪著上救護車，急的掉下眼淚，能夠讓患者即刻接受救治，與時間競賽獲得平安，這份工作是充滿意義的。
張念慈更說，還記得第一次在火場，被指定拿起瞄子射水瞬間，感覺經歷一場震撼教育，火苗熄滅剎那，才真正覺得自己是消防員了，不再是警專學生、實習生，而是能擔負起生命救助的消防員。
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