〈北部〉竹縣》搶救客語 認證擬納公務員晉升指標

2017-03-11

公部門來電語音 首選客語

〔記者黃美珠／竹縣報導〕民國六、七十年代，客家話在校「說一句，罰十塊」，新竹縣配合中央政府重視本土政策，要翻轉客語這個弱勢命運，打算以兩年時間，公部門來電語音、公開播音全面首選用客語，也考慮在洽公服務台提供客語通譯，甚至把是否具有客語認證資格，納入公務人員晉升指標。

統籌傳承業務 科室重整

新竹縣長邱鏡淳認為，語言的傳承與文化息息相關，還考慮要把目前主辦相關事務的民政處國際事務科，改併去府外的文化局，藉著組織架構重整，統籌辦理客家語言和文化傳承。不過，這必須要經議會同意通過才行，目前還在考慮階段。

新竹縣目前含分校在內的一一九所中小學，都提供包含客語在內的本土語言教學，另有四十三所國中小申請成為客語生活學校，透過課後或社團活動等「沉浸式」教學，讓下一代能在生活環境中自然而然的學會客語。

如今縣府為了爭取客委會為期兩年的「客家整體發展計畫」，各局處在昨天前先從所屬業務中提、擬確保客語永續發展對策，由民政處彙整，打算在三十一日以前提報客委會爭取參加全國評比。

初期計畫書如果評比過關，特優縣市可獲得五百萬元補助、優等者獲三百萬，建置執行計畫所需的軟、硬體設施，例如增聘客語人才等等。剩下的一年執行成效如果不錯，特優縣市就可獲一千萬元獎勵。