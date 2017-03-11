〈北部〉聯合大學》黑天鵝痛失愛妻 徵求續絃
2017-03-11
〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立聯合大學師生去年十一月為「校鵝」黑天鵝夫婦在八甲校區大學池上搭建「船屋」，免去岸邊野犬襲擾，自在生活，不過，校方於月初發現，母天鵝意外死亡，一度懷疑是禽流感致命，檢測報告結果排除，不過，池畔僅剩公黑天鵝形單影隻。
這對黑天鵝是退休副校長李增欽親友所捐贈，原本以圍欄圈養。電機系老師陳美玲發起「黑天鵝返家活動」，集合建築、語傳系等二十多名師生，各自發揮專長，合力在大學池上搭建一座生態浮島，做為黑天鵝的家，讓黑天鵝夫婦可自在地在大學池悠游，也成為聯大美景之一。
不料，母黑天鵝三月一日被發現死亡，全台正處禽流感防疫，校方不敢大意，通報苗栗縣動物保護防疫所人員採樣送驗，檢驗報告出爐，呈陰性反應。
校方說，這對黑天鵝經常一起藏身大學池旁草叢，一、兩天後才又出現。二二八連假前，警衛去餵食時，又不見黑天鵝，以為又再玩「躲貓貓」。之後，公黑天鵝出現，卻不見母的身影，一尋找發現牠已死在草叢裡，但身上沒有明顯被攻擊等外傷。
校方說，黑天鵝要價不斐，學校目前也沒有這個預算項目，樂見社會大眾能協助，替公黑天鵝「續弦」，讓大學池黑天鵝成雙成對的幸福美景再現。
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