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〈北部〉山湖分校》師生攜手護土地 無毒種菜

2017-03-11

坐擁兩座水庫 KKF農法保護水源

〔記者廖雪茹／寶山報導〕新竹縣第一個「KKF教育基地」，在寶山水庫旁的「蝴蝶學校」寶山國小山湖分校成立，在山湖社區規劃師與輕旅遊團隊協助下，以KKF自然農法，帶領親師生攜手打造無毒景觀菜園，讓孩子感受土地的芬芳，更吃到土地的力量！

山湖社規師陳翠菊說，寶山鄉山湖社區坐擁寶山及寶二水庫，全國獨一無二，生態豐富，保護水源刻不容緩，四年前開始推廣生態農業，去年底更選定山湖分校作為KKF教育基地第一站，希望將來能逐步推廣到全國。

在校長彭鴻源的支持下，縣府交通旅遊處社規師駐地操作計畫補助，學校提供場地，結合地方願景無毒山湖村與學校教材，去年底展開山湖無毒農園二號站計畫，打造友善土地的示範小學，共同發展學校與社區特色。

打造景觀菜園 學生變無毒小尖兵

陳翠菊、陳雲基等人帶著親師生，以菌水、豆渣自製伯卡西液肥、果皮廚餘液肥來種植蔬菜；在閒置淨化水池採取樸門厚土法種菜，落葉循環再利用；還利用草填充、包覆在籃子內外，打造「樸門陽台菜屋」。

山湖分校不少學生來自鄰近都市，原本不敢摸泥土，歷經半年生態教育，全校學生不但會種菜，還會自製伯卡西液肥，成為無毒農園的小尖兵。老師也說，掌握從泥土到餐桌的過程，學生變得不一樣，愛護家園，更吃到土地的力量。

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  • 新竹縣寶山國小山湖分校在社區規劃師與輕旅遊團隊的協助下，以KKF自然農法，帶領親師生攜手打造無毒景觀菜園，讓孩子們感受土地的芬芳，更吃到土地的力量。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣寶山國小山湖分校在社區規劃師與輕旅遊團隊的協助下，以KKF自然農法，帶領親師生攜手打造無毒景觀菜園，讓孩子們感受土地的芬芳，更吃到土地的力量。（記者廖雪茹攝）

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