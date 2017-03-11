〈北部〉竹北》健康園區整地砍樹 中醫大允植栽綠化
防噪音 假日儘量不用重型機械
〔記者廖雪茹／竹北報導〕於位新竹縣竹北市的「中國醫藥大學新竹縣健康產業園區」新建工程進行中，周邊居民不滿假日施工噪音擾民，也擔心整片綠林被砍伐殆盡。中國醫藥大學回應說，首期工程含全區整地，雖砍除搶種的黑板樹林，但將來會植栽綠美化、開放綠地，施工期間也將要求儘量不在假日操作重型機械。
竹北市民說，健康產業園區工程分三期施工，施工人員最近卻急著砍伐位在三期用地、約四百多棵黑板樹林，變成黃土一片，希望廠商出面說明補植及綠美化計畫，以維護當地自然景觀環境。
周邊住戶也抱怨，工地假日也施工，噪音很大，放假在家休息的上班族不得安寧，即將進入冗長的工程黑暗期，怎受得了？
中醫大則說，施工完全配合都市計畫及環評審查，砍伐黑板樹林前，已先在靠近福興一路移植七十多棵台灣欒樹，將來園區內的植栽綠美化，會符合法規要求的綠覆率。
首期工程包含全區整地以及新竹附設醫院、研究中心、停車場等三棟建築物興建，完成後，區內約一千坪空地將做綠地，開放民眾活動。校方未來也會認養緊鄰校區的興隆路行道樹和堤防外綠地，回饋地方。
當地的斗崙里長鄭建村則說，縣府辦理台科大區段徵收前，斗崙和鹿場有些用地地主大量搶種外來種、生長迅速的黑板樹，種得密密麻麻，以獲得地上物補償，但黑板樹開花期間異味飄散，屢遭民怨。建議中醫大能闢建多功能使用的公園綠地，並召開敦親睦鄰會議向鄉親說明。
他也說，廠商在開工會議上允諾，非屬緊急工作，假日不操作重機械製造噪音。工地負責人則同意檢討，要求施工人員遵循。
縣府環保局說，健康產業園區開發基地非屬林地相關保護區，也無保育或珍貴稀有樹木，環評時不必擬定移植計畫。
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