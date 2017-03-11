〈北部〉農會總幹事聘任 苗市、頭屋、通霄「翻盤」

2017-03-11

通霄許道坤未獲聘 告縣府官員

〔記者張勳騰、彭健禮、蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣基層農會選舉昨天進行「三巨頭」選舉，其中，苗栗市、頭屋鄉及通霄鎮農會總幹事「翻盤」，未獲聘任。而爭議不斷的通霄鎮農會選舉，九席理事中有四名不滿徐永森農民資格有疑義，經過兩個小時紛鬧、閉門會議後，反徐的四名理事選舉時決定棄權離開會場，徐永森當選理事長，未獲聘總幹事的許道坤則到苗栗地檢署按鈴，控告縣府農業處農漁業輔導科長蕭至惠妨害遞補理事投票，涉嫌瀆職。

縣府：徐永森資格 認定合法規

蕭至惠則說，一切都合乎法規程序，會據實向檢方說明。

通霄鎮農會總幹事選戰，許道坤面臨農會職員徐學承力拚，雙方選前動作不斷。農會收到檢舉函指參選理事的徐永森農民資格不符，組成專案小組，做出決議撤銷徐永森理事資格。不過，通霄鎮農會此舉被縣府認定不合規定。

昨天理事長選舉，反徐永森一派頻頻出招，認為他沒有資格參加理事會。但縣府說，在縣府輔導農會成立專案小組調查前，徐永森資格有效，可參加會議。

徐永森順利當選理事長後，許道坤下午與四名理事及遞補理事李隆章，到地檢署按鈴控告蕭至惠涉嫌瀆職、妨害遞補理事行使理事長投票職權。許道坤並希望農委會重視，派專員調查，維護農會權益。

許道坤說，農會依農會法成立緊急審查小組，取消徐永森的理事資格，昨天發函由李隆章遞補。蕭至惠卻將李隆章請出，不讓李行使理事職權，反而讓喪失資格的徐永森參與投票。

蕭至惠則說，農業處是農會上級輔導單位，當初通霄鎮農會提出理事當選人徐永森資格不符時，農業處即要求通霄農會在農業處輔導之下成立審查小組，許道坤卻逕自主持成立，行為不符合程序，因此農業處認定原始九席理事當選名單，於昨天執行理事長選舉。

至於尋求連任苗栗市農會總幹事的吳世垣，獲縣長徐耀昌支持，但苗栗市長邱炳坤也結合地方要角，另推農會職員謝錦明力拚，謝掌握五席理事。昨天理事長由邱炳坤陣營的邱源錦當選，理事會決定不續聘吳世垣。

頭屋鄉農會現任總幹事涂漢仁尋求連任，與前頭屋鄉公所清潔隊長劉國志對決，後來殺出農會秘書謝金德加入戰局，謝金德掌握六席，劉國志掌握三席，昨天的總幹事遴聘，涂漢仁未獲遴聘，將由謝金德代理。

縣府農業處說，苗栗、頭屋及通霄農會總幹事若在六十天內未獲理事會遴聘，縣府將重新辦理這三鄉鎮市農會總幹事候聘公告，換句話說，參與苗栗市農會總幹事遴聘的謝錦明、頭屋鄉謝金德及通霄鎮徐學承，要在第二輪才能登上總幹事寶座。