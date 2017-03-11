| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉農會總幹事聘任 苗市、頭屋、通霄「翻盤」

2017-03-11

通霄許道坤未獲聘 告縣府官員

〔記者張勳騰、彭健禮、蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣基層農會選舉昨天進行「三巨頭」選舉，其中，苗栗市、頭屋鄉及通霄鎮農會總幹事「翻盤」，未獲聘任。而爭議不斷的通霄鎮農會選舉，九席理事中有四名不滿徐永森農民資格有疑義，經過兩個小時紛鬧、閉門會議後，反徐的四名理事選舉時決定棄權離開會場，徐永森當選理事長，未獲聘總幹事的許道坤則到苗栗地檢署按鈴，控告縣府農業處農漁業輔導科長蕭至惠妨害遞補理事投票，涉嫌瀆職。

縣府：徐永森資格 認定合法規

蕭至惠則說，一切都合乎法規程序，會據實向檢方說明。

通霄鎮農會總幹事選戰，許道坤面臨農會職員徐學承力拚，雙方選前動作不斷。農會收到檢舉函指參選理事的徐永森農民資格不符，組成專案小組，做出決議撤銷徐永森理事資格。不過，通霄鎮農會此舉被縣府認定不合規定。

昨天理事長選舉，反徐永森一派頻頻出招，認為他沒有資格參加理事會。但縣府說，在縣府輔導農會成立專案小組調查前，徐永森資格有效，可參加會議。

徐永森順利當選理事長後，許道坤下午與四名理事及遞補理事李隆章，到地檢署按鈴控告蕭至惠涉嫌瀆職、妨害遞補理事行使理事長投票職權。許道坤並希望農委會重視，派專員調查，維護農會權益。

許道坤說，農會依農會法成立緊急審查小組，取消徐永森的理事資格，昨天發函由李隆章遞補。蕭至惠卻將李隆章請出，不讓李行使理事職權，反而讓喪失資格的徐永森參與投票。

蕭至惠則說，農業處是農會上級輔導單位，當初通霄鎮農會提出理事當選人徐永森資格不符時，農業處即要求通霄農會在農業處輔導之下成立審查小組，許道坤卻逕自主持成立，行為不符合程序，因此農業處認定原始九席理事當選名單，於昨天執行理事長選舉。

至於尋求連任苗栗市農會總幹事的吳世垣，獲縣長徐耀昌支持，但苗栗市長邱炳坤也結合地方要角，另推農會職員謝錦明力拚，謝掌握五席理事。昨天理事長由邱炳坤陣營的邱源錦當選，理事會決定不續聘吳世垣。

頭屋鄉農會現任總幹事涂漢仁尋求連任，與前頭屋鄉公所清潔隊長劉國志對決，後來殺出農會秘書謝金德加入戰局，謝金德掌握六席，劉國志掌握三席，昨天的總幹事遴聘，涂漢仁未獲遴聘，將由謝金德代理。

縣府農業處說，苗栗、頭屋及通霄農會總幹事若在六十天內未獲理事會遴聘，縣府將重新辦理這三鄉鎮市農會總幹事候聘公告，換句話說，參與苗栗市農會總幹事遴聘的謝錦明、頭屋鄉謝金德及通霄鎮徐學承，要在第二輪才能登上總幹事寶座。

廣告
  • 通霄鎮農會選舉， 4席理事棄權，徐永森在爭議聲中當選理事長。（記者蔡政珉攝）

    通霄鎮農會選舉， 4席理事棄權，徐永森在爭議聲中當選理事長。（記者蔡政珉攝）

  • 未獲聘為通霄鎮農會總幹事的許道坤（右四），偕同4名農會理事及遞補理事李隆章，到苗栗地檢署按鈴控告苗栗縣政府農業處農輔科長蕭至惠涉嫌瀆職、妨害遞補理事行使理事長投票職權。（記者彭健禮攝）

    未獲聘為通霄鎮農會總幹事的許道坤（右四），偕同4名農會理事及遞補理事李隆章，到苗栗地檢署按鈴控告苗栗縣政府農業處農輔科長蕭至惠涉嫌瀆職、妨害遞補理事行使理事長投票職權。（記者彭健禮攝）

  • 苗栗縣新任基層農會理事、常務監事及總幹事名單。（記者張勳騰整理）

    苗栗縣新任基層農會理事、常務監事及總幹事名單。（記者張勳騰整理）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
空床率近3成 桃園安養機構削價競爭

照護品質易受影響 多比較桃園市老人安養機構共有六十七家、三七九○床，目前只收容二七三九人，收容率七十二．三％，由於空床率將近三成，屬於供過於…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：〈北部〉農會總幹事聘任 苗市、頭屋、通霄「翻盤」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.