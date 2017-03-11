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〈北部〉大園、八德、龜山、龍潭4農會 「三巨頭」改選出爐

2017-03-11

〔記者謝武雄、鄭淑婷、李容萍／綜合報導〕大園區、八德區、龜山區及龍潭區四個農會，昨天舉行理事長、常務監事選舉，再遴聘總幹事，過程都順利平和。

大園區農會分別由游智健當選理事長、謝岳龍是常務監事，理事會開會決議續聘呂理標擔任總幹事。

八德區農會理事長是呂理樹、常務監事是邱顯國，理事會決議由官游德續任總幹事。八德區農會選情激烈，理事長邱顯國兩屆任滿，常務監事邱明春與監事呂理樹兩人表態競爭，形成兩大派系角逐的局面，結果邱顯國這一派系獲勝，他轉任常務監事。

龜山區農會選情單純，理事長、常務監事分別由曾華鏘及蔡莊志當選，現任總幹事劉朝全以九票、全數過關取得連任，創下連任四屆總幹事的紀錄。

龍潭區農會現任理事長、總幹事都不再連任和續聘，兩派勢力爭取理事長寶座，結果由農會理事黃璟舞當選理事長，農會原推廣部技術員陳孟文獲聘總幹事，原任總幹事黃福健轉換跑道當選常務監事。

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  • 龍潭區農會昨天順利改選，選出理事長黃璟舞（中）、常務監事黃福健（右）和遴聘總幹事陳孟文（左）。（記者李容萍攝）

    龍潭區農會昨天順利改選，選出理事長黃璟舞（中）、常務監事黃福健（右）和遴聘總幹事陳孟文（左）。（記者李容萍攝）

  • 大園區農會新任理事長游智健（左）由卸任理事長許阿鐘手中接下印信。（記者謝武雄攝）

    大園區農會新任理事長游智健（左）由卸任理事長許阿鐘手中接下印信。（記者謝武雄攝）

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