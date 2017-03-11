〈北部〉新明國小近70歲 動工拆建新校舍
2017-03-11
〔記者謝武雄／中壢報導〕中壢區新明國小自卅七年創校迄今近七十年，部分校舍老舊，已不符耐震標準，教育局編列一億三一六七萬元做為老舊校舍整建經費，昨天舉行整建工程動工儀式，由市長鄭文燦主持，新大樓為地上四樓建築，樓地板面積一三六七．六坪，規劃普通教室、藝文、自然、美勞等專科教室及特教班專用教室卅六間、廁所八間，預計一○七年六月完工。
未來將拆除現有明德樓、明道樓，並以先拆、後建、再拆三階段施工，第一階段拆除明德樓，第二階段於明德樓現地興建新校舍，新校舍完工後，再拆除明道樓，明道樓場地則作為教學庭園，工期約五百個日曆天。
鄭文燦說，新建校舍以融合特殊教育學生需求作規劃設計，建置特教班資源中心、資源班與特教班專用空間，讓普通班和特殊班的學生融合在共同的生長環境與學習場域內，以實現教育機會均等的教育理念。
校長林瑞錫表示，明德樓原本是幼兒園及專科教室用途，去年八月幼兒園已遷移至校園北側的新建幼兒園校舍，現在緊接著蓋新校舍和闢建新庭園，校園風貌將煥然一新。
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