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〈北部〉消滅小胖子 花蓮中正國小推無糖日

2017-03-11

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣中正國小昨起實施每週一天的「無糖日」，希望透過一日少吃含糖類食品讓學童更健康。校長楊陳榮說，依世界衛生組織研究，糖吃太多會造成學生焦慮、影響生長發育、降低注意力及學習能力，同時造成肥胖、高血脂等疾病，因此學校每週五推行無糖日活動，希望學生、家長一起來做減糖飲食。

楊陳榮說，這學期開始實施校園無糖活動，鼓勵學生養成健康飲食習慣，漸進式調整食物甜度，從週五吃無糖早餐開始，拒絕含糖的奶茶、豆漿、果汁，且不要在當天攜帶含糖飲品點心進入校園；昨實施第一天多數家長都願意配合，小朋友比較不習慣，學生說「還好只規定每週一天早餐不能喝甜的飲料」！

楊陳榮說，衛福部國健署調查，中學生每週喝六到八杯含糖飲料，甚至把飲料當白開水喝，一杯全糖手搖茶飲料約含十多顆方糖；研究也指出，吃甜食過多會精神煩躁，導致學習能力不佳及過動傾向，還會讓人吃不下正餐，致蛋白質和維生素攝取不足，影響兒童腦部發育跟視力。

花蓮慈院營養科營養師蘇真瑩說，所謂的「無糖早餐」指的是不吃含糖的飲料，或蛋糕、果醬，但不建議完全不吃糖，可以吃水果、富含「醣類」的全榖根莖類食物，包含維生素及膳食纖維。尤其全榖食物、豆類、豆腐、花生、綠色蔬菜等低GI（升醣指數，Glycemic Index）食物，血糖值就能維持較穩定的狀態，正常供應身體細胞利用，不會囤積過多脂肪，也不會暴飲暴食，當然就不容易變胖。

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  • 許多學童每天喝一杯含糖的手搖茶飲料，等於吃下10多顆方糖。（記者王錦義攝）

    許多學童每天喝一杯含糖的手搖茶飲料，等於吃下10多顆方糖。（記者王錦義攝）

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