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〈北部〉壯圍農會選舉 總幹事派勝出

2017-03-11

現任理事長落馬

〔記者林敬倫、簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市、壯圍鄉、礁溪鄉及蘇澳鎮等四個農會昨召開理監事會議；壯圍農會出現競爭，總幹事派勝出，壯圍鄉民代表林听洲以七比二的票數，打敗現任理事長潘旺樹，總幹事陳玉華以全票九票獲得連任；其餘鄉鎮市農會未有競爭，「三巨頭」都是全票當選。

壯圍農會分成理事長派與總幹事派，上屆曾爆發賄選案，這次選舉更引人矚目；昨天的理、監事會，總幹事派的以林听洲以七比二打敗現任理事長潘旺樹，常務監事林登益則是以二比一驚險連任。潘旺樹推出莊東輝挑戰陳玉華，不僅難以撼動陳的位置，連自己也失去理事長寶座。

林听洲說，很高興選舉過程順利，未來要穩定農會收入，好好照顧農民，讓農地種植芋頭等高經濟價值作物，增加農民收入。

宜蘭市與礁溪鄉農會沒有競選問題，宜蘭市農會總幹事謝立賢獲得全票九票連任，縣議員林錫明回鍋也是全票當選理事長、常務監事則是陳章城；謝立賢說，農會取之社會用之社會，未來會穩定農會收益，再回饋會員、市民。

礁溪農會選舉由吳派掌權，總幹事李淑芬、常監林森枝都是全票連任，理事長李明鴻也是全票當選。李淑芬說，將繼續推行精緻與有機農業，成立產銷班提升農產品品質，讓消費者有感。

蘇澳地區農會總幹事黃燦然蟬聯第二任，常務監事劉金德轉換跑道當選理事長，前理事羅文炳征戰常務監事也獲得勝選，三人都是全票當選。劉金德曾擔任第八屆理事長，這次回鍋當選理事長，他說，將持續推廣有機，南澳有機農業發展是未來重點。

基層農會三巨頭陸續出爐，三星地區農會常務監事廖順福以兩票當選，對手廖西銅獲得一票；廖西銅深耕農會多年，擔任過四屆會員代表，上一屆當選理事，這屆拚戰常務監事擴大服務，可惜落馬。

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  • 壯圍農會選舉，現任總幹事陳玉華（右）以全票通過遴聘，林听洲（中）則以7比2的票數打敗前任理事長潘旺樹，常務監事則仍是現任的林登益（左）。（記者林敬倫攝）

    壯圍農會選舉，現任總幹事陳玉華（右）以全票通過遴聘，林听洲（中）則以7比2的票數打敗前任理事長潘旺樹，常務監事則仍是現任的林登益（左）。（記者林敬倫攝）

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