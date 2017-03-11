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〈北部〉新竹市棒球場 確定原地重建

2017-03-11

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市議會昨召開臨時會審議提案，針對棒球場拆除內野看台案，議長謝文進說，市府好不容易爭取到行政院「前瞻基礎建設」經費，將拆除使用超過四十年的棒球場後原地重建，部分議員質疑球場能否如期完工，有無人潮疏散規劃等意見，市府應納入考量。全體議員達成共識，原案拍板通過。

議員鍾淑英說，新竹棒球場近三年花了三千多萬作整修，部分設備仍在保固期，不知新建工程能否如期在明年六月完工？市府也應做好賽事、重大災難疏散計畫，腹地與動線都要有前瞻性思維。

議員吳國寶說，他會勘過棒球場，看台確實有安全疑慮，不去報廢，而萬一有地震，加上看台觀眾重量，垮下來誰負責，希望快點報廢重建。

議員許文棟說，中央經費得來不易，新竹棒球場有結構安全問題，剛好藉機拆，內野重新整修。

議員余邦彥也說，既然市府有辦法爭取到前瞻基礎建設經費，棒球場也做了規劃，希望市府盡快著手。

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  • 老棒球場砍掉重練！新竹市議會昨天召開臨時會拍板通過新竹市中正棒球場原地重建。（記者王駿杰攝）

    老棒球場砍掉重練！新竹市議會昨天召開臨時會拍板通過新竹市中正棒球場原地重建。（記者王駿杰攝）

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