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〈北部〉竹南鎮立游泳館拚招標 砍價3成

2017-03-11

3個月6次流標

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕砍價大優惠，希望這次能標出去！苗栗縣竹南鎮立游泳館去年十二月底委外廠商合約到期後，六次招標卻頻頻流標，鎮公所最近再度上網公告招標，更把招標金額從了兩百六十一萬調降至一百八十萬，希望廠商踴躍投標。

竹南鎮長康世明說，除了冬天泳客人數少，廠商沒意願招標，一例一休上路更讓部分廠商認為人事成本提高，以致屢屢流標，鎮公所考量廠商立場，必須有利潤才會有廠商願意接手進駐，降低約三成投標金額。

至於票價，康世明強調，為了保障鎮民權益，合約書將規定要價不得高於之前訂定的票價，全票一百五十元，鎮民優惠一百二十元。他也透露，鎮公所也在規劃優惠鎮民措施，等鎮立游泳館順利招標後實施。

不少鎮民說，竹南身為人口密集的大鎮，游泳池一直乏人問津的確不恰當，對喜歡游泳的鎮民也不方便，希望這次能夠傳來好消息，有舒適的游泳場所。

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