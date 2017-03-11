〈北部〉頭份路邊停車收費 5月上路

2017-03-11

〔記者蔡政珉、許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市推動路邊停車收費，疑因廠商評估沒利潤，不願承包，流標四次，上月五度開標，已有廠商願意承接，路邊停車收費預計五月上路。「廣停三及銀河路」路外停車收費則於本月八日二次招標成功。

頭份市公所去年在建國、信東、中央、自強、中興、中華、東民及和平等路段劃設約一○三八格停車格，原本預計今年一月起收費，卻因一再流標延宕。

市公所農經課長傅桂欽說，路邊停車收費招標困難，主因是大部分廠商認為苗栗縣政府「公有停車場收費管理自治條例」的收費標準太低，根本沒什麼利潤。公所更改過一次標案，順利發包著實不易。

頭份市長徐定禎說，路邊停車收費預計五月上路，市公所也邀集業者與四大超商，討論未來在超商建置系統，方便市民繳費，市公所也會設置收費據點，業者會再成立一個收費據點，盡量方便市民。

半小時10元、一小時20元

傅桂欽說，預計五月一日起，路邊停車每天上午八點至晚上八點收費，半小時十元、一小時二十元。

傅桂欽也說，「廣停三及銀河路」路外共約有二○二格停車格，八日也已順利標出，收費時段、價格與路邊收費標準相同，將提供最多約一六二格採月租方案，大型車每月最高三千兩百元、小型車兩千四百元。至於何時實施，需與廠商簽約後討論才能定案。