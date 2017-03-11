〈北部〉頭份路邊停車收費 5月上路
2017-03-11
〔記者蔡政珉、許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市推動路邊停車收費，疑因廠商評估沒利潤，不願承包，流標四次，上月五度開標，已有廠商願意承接，路邊停車收費預計五月上路。「廣停三及銀河路」路外停車收費則於本月八日二次招標成功。
頭份市公所去年在建國、信東、中央、自強、中興、中華、東民及和平等路段劃設約一○三八格停車格，原本預計今年一月起收費，卻因一再流標延宕。
市公所農經課長傅桂欽說，路邊停車收費招標困難，主因是大部分廠商認為苗栗縣政府「公有停車場收費管理自治條例」的收費標準太低，根本沒什麼利潤。公所更改過一次標案，順利發包著實不易。
頭份市長徐定禎說，路邊停車收費預計五月上路，市公所也邀集業者與四大超商，討論未來在超商建置系統，方便市民繳費，市公所也會設置收費據點，業者會再成立一個收費據點，盡量方便市民。
半小時10元、一小時20元
傅桂欽說，預計五月一日起，路邊停車每天上午八點至晚上八點收費，半小時十元、一小時二十元。
傅桂欽也說，「廣停三及銀河路」路外共約有二○二格停車格，八日也已順利標出，收費時段、價格與路邊收費標準相同，將提供最多約一六二格採月租方案，大型車每月最高三千兩百元、小型車兩千四百元。至於何時實施，需與廠商簽約後討論才能定案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
空床率近3成 桃園安養機構削價競爭
照護品質易受影響 多比較桃園市老人安養機構共有六十七家、三七九○床，目前只收容二七三九人，收容率七十二．三％，由於空床率將近三成，屬於供過於…
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》劉保佑堅持桃猿不徵召 痛批棒協沒尊重球團
- 朴槿惠遭彈劾 挺朴民眾當場切腹自殺
- 高雄320起 一階限水
- 不住了！大批中客退訂南韓樂天飯店
- 黨產會同意前 民進黨團：衛福部不得收婦聯會捐款
- 樂陞股東會將延期5週
- 北市府補助教保員薪資 上演勞資爭議
- 中國下重手 撒銀彈搶東南亞僑生
- 【食光走廊】在雲上開花
- 川普滿月政績出爐！ 連CNN也讚強大
- 經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解
- 全英羽球公開賽》再下一城 戴資穎晉8強
- 大樂透頭獎摃龜 今彩539開出1注！
- 印度航空34名空服員遭禁飛 原因是過重
- 經典賽D組戰力分析》看好波、委 墨、義突圍
- 經典賽》墨首拚義 賈拉多先發
- 錦榮撇戀BY2姊 會和Jolin約吃飯
- 蝶戀花事件 交部：將擬高齡遊覽車退場機制
- 麥迪遜之橋作者華勒過世 享壽77歲
- 彭勝竹：中國滲透 比過去嚴重
- 印度西藏青年到中國使館抗議 要求自由
- 暮光女酷理平頭 盼出櫃造福LGBT
- 《2017秋冬男裝週》7
- 近5場吞3敗 勇士低潮恐丟龍頭
- 讓贏球成習慣 以色列9投剋荷
- 縱容中國紡織鞋類入黑市 英恐被歐盟罰657億
- 自由廣場》中藥人才養成不能開倒車
- 經典賽C組戰力分析》美、多熱門 加、哥攪局
- 《2017秋冬男裝週》16
- 痛甩邱偲琹巴掌 黑道爸直呼下不了手
- 自由廣場》本土藥用植物生產鏈
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 《謠言終結站》飲酒會不會臉紅 與肝臟好壞無關
- 金門殺警案 纏訟17年無罪確定
- 印地安泉網賽 詹詠然開紅盤
- 《2017秋冬男裝週》9
- 受災將滿6週年 日本311災民遭霸凌情況更加惡化
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 50美元關卡失守 油價重挫「完美風暴」醞釀中
- 和泰產險成立 市場將大洗牌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉頭份路邊停車收費 5月上路
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分