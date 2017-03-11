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〈北部〉竹東27日起「不收學校垃圾」 恐擴及全鎮

2017-03-11

掩埋場逼近滿載 鎮公所應變

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮公所基於掩埋場堆置的垃圾逼近滿載，昨天發文給轄內各級學校，請校方二十七日起垃圾自行委外清運，還揚言隨時將宣布「全鎮垃圾停收」方案。對此，縣府環保局說，已和苗栗縣政府協調每日四十噸的清運量給竹東鎮，但仍在申請用路權，將盡力再與公所溝通協調。

發文給各級學校 自行委外清

竹東鎮公所昨天函文轄內各級學校，指垃圾掩埋場已堆置三千餘噸垃圾，近期新竹市焚化廠歲修，新竹縣環保局分配每日五噸垃圾轉運，仍有三十三噸垃圾無法清運，為了未雨綢繆，學校非家戶垃圾，請自二十七日起自行委外清運，公所將協助申請隨水清潔費免徵。

函文除了請學校啟動危機處理機制，推動零產出計畫，將落葉及樹枝做堆肥利用，還說隨時將宣布全鎮垃圾停收的方案。

各級公立及國立學校昨天收到來文都嚇了一大跳，雖然各校都推廣垃圾分類及資源回收，但仍有少數垃圾及廚餘、落葉枝條需委請公所垃圾車清運。

下階段停收目標 逾200戶社區

竹東鎮長徐兆璋說明，竹東掩埋場容量已達極限，蚊蠅滿天飛，周邊居民抱怨不已，更有污染地下水、破壞衛生之虞。三月一日起已停止清運市場外圍攤販垃圾，二十七日將停收學校垃圾，下階段則鎖定二百戶以上大型社區。

環局協調到配額 送桃園市燒

環保局則說，各焚化廠多在三到五月歲修，桃竹苗三縣市在歲修期間互相支援垃圾處理；新竹縣府七日已和苗栗縣府協調，同意提供竹東鎮每日四十噸的焚化量，由轉運車送到桃園市焚化，如果符合垃圾進場規定，預估四十天可協助焚化一千六百噸，但因重新申請用路權，需要作業時間，迄今尚未開始轉運垃圾。

教育處長劉明超說，除了盡力再溝通，若真的非不得已，只能編列經費給竹東鎮各校委外清運垃圾。

綠黨縣議員周江杰則在臉書上批評，公所、縣府垃圾處理大鬥法，這個時候應該一致對外，向環保署爭取才對。

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  • 新竹縣竹東鎮公所掩埋場堆置垃圾逼近滿載，昨天發文給轄內各級學校，自27日起學校垃圾自行委外清運，讓各校不知所措。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹東鎮公所掩埋場堆置垃圾逼近滿載，昨天發文給轄內各級學校，自27日起學校垃圾自行委外清運，讓各校不知所措。（記者廖雪茹攝）

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