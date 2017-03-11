〈北部〉安養機構屬甲類場所 每年至少安檢一次
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕龍潭區「私立愛心長期照顧中心」火警，燒出長照的許多老問題，包括業者鑽漏洞，違規擴張營業面積、照護人力不足等，當災害來臨時，行動不便的長者根本無力逃生，根據消防局統計，桃園市列管的養護、照護機構共有一一七家，消防安檢紀錄以設備缺失居多。
列管117家 設備缺失居多
消防局表示，養護、照護機構與商場、百貨同屬「甲類場所」，依消防法規定，每年至少安檢一次，並配合主管單位進行聯合稽查，業者也必須定期委託專業人士做檢修申報，並依照護人力及收容狀況，每年進行自衛消防編組演練，在火警或災難發生時，才能及時疏散行動不便的收容者。
例如，一般會將機構畫分區塊，當某處發生火警時，照護人員要趕緊將收容者疏散到其他相對安全的區塊，爭取時間等待消防人員趕抵救援。
消防局指出，過去的安檢紀錄以設備缺失居多，主要是室內消防栓故障、緊急廣播故障、火警自動警報器故障、滅火器過期或數量不足、緊急照明燈故障等，業者大多會在期限內改善。
消防局長胡英達表示，火場高溫及濃煙具有向上浮升的特性，逃生時應留意往對的方向走，公共場所更要留意安裝火災警報器與定期感應器檢測，及早偵測到火災發生，才能爭取更多的應變時間。
消防局表示，列管的安養、照護機構是否有違規使用的狀況，要由社會局等相關單位認定，消防人員會針對實際使用面積進行安檢，但以昨天發生火警的照顧中心為例，業者刻意隱瞞二樓有違規使用情形，稽查人員根本不知有此場所，又何來安檢？
家屬感嘆說：「政府要解決長照問題，根本只聞樓梯響。」需要的照護地點就是離家近、收費足以負擔，一方面解決照顧問題，另一方面又可經常探視長者，但社區型的長照機構少之又少，經常都是額滿狀態，難怪常有違規超收、擴大營業等問題。
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