| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉安養機構屬甲類場所 每年至少安檢一次

2017-03-11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕龍潭區「私立愛心長期照顧中心」火警，燒出長照的許多老問題，包括業者鑽漏洞，違規擴張營業面積、照護人力不足等，當災害來臨時，行動不便的長者根本無力逃生，根據消防局統計，桃園市列管的養護、照護機構共有一一七家，消防安檢紀錄以設備缺失居多。

列管117家 設備缺失居多

消防局表示，養護、照護機構與商場、百貨同屬「甲類場所」，依消防法規定，每年至少安檢一次，並配合主管單位進行聯合稽查，業者也必須定期委託專業人士做檢修申報，並依照護人力及收容狀況，每年進行自衛消防編組演練，在火警或災難發生時，才能及時疏散行動不便的收容者。

例如，一般會將機構畫分區塊，當某處發生火警時，照護人員要趕緊將收容者疏散到其他相對安全的區塊，爭取時間等待消防人員趕抵救援。

消防局指出，過去的安檢紀錄以設備缺失居多，主要是室內消防栓故障、緊急廣播故障、火警自動警報器故障、滅火器過期或數量不足、緊急照明燈故障等，業者大多會在期限內改善。

消防局長胡英達表示，火場高溫及濃煙具有向上浮升的特性，逃生時應留意往對的方向走，公共場所更要留意安裝火災警報器與定期感應器檢測，及早偵測到火災發生，才能爭取更多的應變時間。

消防局表示，列管的安養、照護機構是否有違規使用的狀況，要由社會局等相關單位認定，消防人員會針對實際使用面積進行安檢，但以昨天發生火警的照顧中心為例，業者刻意隱瞞二樓有違規使用情形，稽查人員根本不知有此場所，又何來安檢？

家屬感嘆說：「政府要解決長照問題，根本只聞樓梯響。」需要的照護地點就是離家近、收費足以負擔，一方面解決照顧問題，另一方面又可經常探視長者，但社區型的長照機構少之又少，經常都是額滿狀態，難怪常有違規超收、擴大營業等問題。

廣告
  • 養護、照護機構中心屬於「甲類場所」，每年至少安檢一次。（消防局提供）

    養護、照護機構中心屬於「甲類場所」，每年至少安檢一次。（消防局提供）

  • 消防人員也會定期進行防火宣導。（消防局提供）

    消防人員也會定期進行防火宣導。（消防局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
空床率近3成 桃園安養機構削價競爭

照護品質易受影響 多比較桃園市老人安養機構共有六十七家、三七九○床，目前只收容二七三九人，收容率七十二．三％，由於空床率將近三成，屬於供過於…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：〈北部〉安養機構屬甲類場所 每年至少安檢一次


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.