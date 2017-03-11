〈北部〉空床率近3成 桃園安養機構削價競爭

2017-03-11

照護品質易受影響 多比較

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市老人安養機構共有六十七家、三七九○床，目前只收容二七三九人，收容率七十二．三％，由於空床率將近三成，屬於供過於求的狀況，業者為了「搶客戶」，難免削價競爭，只是羊毛出在羊身上，壓低價格難免影響照護品質，社會局長古梓龍建議民眾選擇安養機構時，要多多比較幾家。

社會局老人福利科代理科長趙樹堂表示，桃園市老人福利機構共六十七家，有三家是去年底剛核准立案，尚未辦理聯合稽查，其餘機構都已完成聯合稽查程序，檢查有缺失的機構都被要求在一個月內改善完成。

人力、公安等問題 最常見

他表示，安養機構最常見的缺失就是「護理人員、看護人力不足」，其次是公共安全問題，例如緊急呼叫鈴故障、消防安檢缺失，其他包含「膳食檢體未留存四十八小時」、「藥品過期或不足」，社工方面則是沒有「文康活動紀錄」；另「契約書不符至少五日審閱期規定」、「收容未滿六十歲住民」、「插管住民超收」，都是安養機構普遍的問題。

插管病床一般都是核定病床的二分之一，以發生火警的「愛心長期照顧中心」為例，核定二十二床，其中插管病床為十一床，因為插管病床需要的看護、護理資源較大，過多會排擠正常老人的照護資源。

社會局長古梓龍表示，對安養中心的要求非常嚴格，除了場地安全設施、餐廳、休閒空間，甚至床位距離、每位老人活動空間都有要求，對於護理、看護人力也有規範，在看護部分，白天是每八位老人配置一名看護，晚上是二十五名老人配置一名看護，護理人員是白天、晚上都是二十名老人配置一名護理人員。

以收容二十人的安養機構為例，一天二十四小時，白天二班、晚上一班，看護每天要七人、護理師是三人，這還不包含「一例一休」所需的增加人力，老人福利機構還要設置主任、社工師等職務，並提供三餐，如果安養機構每月收費兩萬多元，這樣的收費很難支撐業者的龐大開銷，建議民眾慎選安養機構，一味追求低價不一定好。