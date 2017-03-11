〈中部〉文化專車「四福線」 13日起報名
2017-03-11
〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年文化專車又將上路，配合四月迎媽祖，以台中市十一座百年媽祖宮廟規劃、走遍山海屯與市區的「四福」線，率先於三月底開跑，十三日開始報名，限額五百六十人，另外還有文學、美術地圖及文創陶藝路線，也將於六月陸續上路。
文化局昨天舉辦文化專車啟動活動，強調延續去年的百年媽祖宮廟和台中文學地圖路線，今年新增台中美術地圖及文創陶藝路線，四個主題共有十二條路線共六十五個車次，提供二千二百六十個名額，每個車次都有導覽老師帶領，深入地方講解。
文化局說，今年文化專車講求「四福八藝」，其中百年媽祖宮廟「四福」路線拜訪萬和宮、萬春宮、鎮瀾宮、慈濟宮等分為福安海藝線、福康樂春線、福藝平安線和福文豐神線，搭配當地民俗特色地點，從三月二十五日至五月三十日每週六或日上路，三月十三日至十五日報名；第二梯次為「八藝」路線，從六月至十月底上路。
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