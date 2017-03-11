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〈中部〉活化空間 市府3單位將搬家

2017-03-11

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府交通、環保及都發局配合「台中城市博物館」計畫，明年二月底之前將搬離現址，其中，交通局已決定今年底搬至市政府附近，讓台中州廳周圍歷史空間儘速展開再造，帶動舊城區再生。市議員江肇國說，這是兩全其美的作法。

台中州廳為日治時期歷史建築，九十五年公告為市定古蹟。前市府規劃連同後方附屬建築、舊市議會等進行都更，州廳的古蹟旅館招商失敗，市長林佳龍上任後，爭取中央補助，將州廳連同後方的大屯郡役所與周邊歷史建築包括舊市議會，規劃為「台中城市博物館」。

市府說，「台中城市博物館」計畫，除可帶動文化活動與人潮，也將成為文化景觀建築的新亮點，為舊城區再生再添一股力量。於州廳辦公的環保局及都發局、舊議會內的交通局，明年二月底搬離現址，交通局將搬至市政府附近，另兩局還未找到新處所。

江肇國表示，州廳、舊議會等建物，具濃厚的文化歷史價值，三個局搬離、空間釋出後，市府應積極活化、利用。州廳、舊議會離市府遙遠，辦公空間也不夠容納龐大的業務量與員額數，如果順利搬到市府周邊，也能提升同仁工作效率、服務品質，這是兩全其美的作法。

民眾黃小姐表示，她每次到州廳附近洽公，都感到停車空間不足、建築物內部狹窄、老舊等問題，希望搬到新地方後，能讓民眾的洽公環境更加舒適。同時她也提到，她結婚時拍婚紗照的首選就是州廳，市府規劃「城市博物館」，讓人期待，希望能讓更多人來到這個美麗的地方。

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