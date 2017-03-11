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〈中部〉台三線名間濁水段老舊 年中即將整修

2017-03-11

〔記者劉濱銓／南投報導〕台三線名間濁水路段，過去因道路老舊不耐砂石車輾壓，路面坑疤頻頻修補有如補丁，不僅不美觀，行車路感也大打折扣，而該道路匯入台十六線後，也因重車長期輾壓，導致路面標線產生抖動的波浪紋與模糊情形，對此，公路總局南投工務段指出，上述問題在接獲反映後已陸續修補，道路也著手規劃重鋪，預計今年十一月就能完成。

名間鄉濁水段恰好是台三線與台十六線交會處，惟因往來砂石車出入頻繁，使得在台三線濁水車站的平交道路段，因為道路老舊屢屢出現破損凹洞，工務段為維持交通順暢多是緊急修復，以致該路段滿是修補痕跡，而各處修補路面因新舊不一，也讓用路人行經時都能感受跳動感，路況不佳為人詬病。

另在接往台十六線的彎道處，也因重車輾壓導致路面凹陷有如波浪，連帶使得標線也出現扭曲，甚至部分迴轉路段標線因此磨損，除讓人擔心路基安全，入夜後的標線也不夠醒目。

南投工務段表示，標線受損已派人進場維修，目前已無安全疑慮，而路基狀況也都正常，至於台三線平交道周邊道路，先前也已掌握並規劃重鋪，預計年中會著手辦理發包，估計十一月應可完成重鋪，提升道路品質。

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  • 名間鄉台三線濁水火車站平交道路段，因道路老舊頻頻修補，以致路面斑駁有如貼滿補丁。（記者劉濱銓攝）

    名間鄉台三線濁水火車站平交道路段，因道路老舊頻頻修補，以致路面斑駁有如貼滿補丁。（記者劉濱銓攝）

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