〈中部〉菜價探底 芳苑菜農開放採收
2017-03-11
〔記者陳冠備、佟振國／綜合報導〕今年不但高麗菜崩盤，連青蔥價格也跌入谷底，彰化芳苑陳姓農民不想心血眼睜睜作廢，決定這禮拜六、日，開放讓民眾採收，高麗菜每顆十元，青蔥每斤也十元，希望能收回一些種植成本。
另外，南投希望學園舉辦泡菜DIY課程，透過熱心志工協助，指導安置輔導少女自製營養美味的泡菜，讓少女們從做中學習，園長陳建宏表示，感謝愛心民眾支持認購。
陳姓農民說，以往青蔥價格不至崩盤，可是目前每公斤交易價還不到二十元，都是受氣候異常所致，由於春耕尾聲將屆，未免心血作廢，因此開放高麗菜、青蔥告兩分田地讓民眾自採，高麗菜每顆十元，青蔥每斤十元，有意採收者請自備刀具，地點在芳苑鄉台一四八線二﹒五公里附近，聯絡電話0963835649陳先生。
彰化縣府農業處表示，已委託縣、地區農會產銷班，收購八三二○公斤高麗菜，交付給家政班製作水餃、泡菜等，解決農民需求，也聯絡農糧署，希望能增加滾動式倉儲收容量。農糧署中區分署長莊老達表示，目前輔導加工產品收購，擴大市場需求量，另外滾動式倉儲，今年大宗蔬菜增加三千公噸，根莖類六百公噸，比去年增加近二到三倍。
投希望學園製作泡菜
先前高麗菜價格崩盤，民眾特別大量採購為南投希望學園加菜，一時無法吃完的高麗菜，決定加工製作泡菜，由熱心的李惠群老師指導安置少女，從清洗、瀝乾，眾人合力剝蒜頭、切辣椒、紅蘿蔔，再配料調味，還要裝罐封箱，寄送給認購人，忙了一整天，終於大功告成。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
台中火力電廠首座室內煤倉 2021年落成
立委視察 關切減少空污計畫時代力量立委徐永明、洪慈庸關心台中空污問題，十日前往台中火力發電廠了解室內煤倉規劃進度，並視察機組歲修情形，廠方透…
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》劉保佑堅持桃猿不徵召 痛批棒協沒尊重球團
- 朴槿惠遭彈劾 挺朴民眾當場切腹自殺
- 高雄320起 一階限水
- 不住了！大批中客退訂南韓樂天飯店
- 黨產會同意前 民進黨團：衛福部不得收婦聯會捐款
- 樂陞股東會將延期5週
- 北市府補助教保員薪資 上演勞資爭議
- 中國下重手 撒銀彈搶東南亞僑生
- 【食光走廊】在雲上開花
- 川普滿月政績出爐！ 連CNN也讚強大
- 經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解
- 全英羽球公開賽》再下一城 戴資穎晉8強
- 大樂透頭獎摃龜 今彩539開出1注！
- 印度航空34名空服員遭禁飛 原因是過重
- 經典賽D組戰力分析》看好波、委 墨、義突圍
- 經典賽》墨首拚義 賈拉多先發
- 錦榮撇戀BY2姊 會和Jolin約吃飯
- 蝶戀花事件 交部：將擬高齡遊覽車退場機制
- 麥迪遜之橋作者華勒過世 享壽77歲
- 彭勝竹：中國滲透 比過去嚴重
- 印度西藏青年到中國使館抗議 要求自由
- 暮光女酷理平頭 盼出櫃造福LGBT
- 《2017秋冬男裝週》7
- 近5場吞3敗 勇士低潮恐丟龍頭
- 讓贏球成習慣 以色列9投剋荷
- 縱容中國紡織鞋類入黑市 英恐被歐盟罰657億
- 自由廣場》中藥人才養成不能開倒車
- 經典賽C組戰力分析》美、多熱門 加、哥攪局
- 《2017秋冬男裝週》16
- 痛甩邱偲琹巴掌 黑道爸直呼下不了手
- 自由廣場》本土藥用植物生產鏈
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 《謠言終結站》飲酒會不會臉紅 與肝臟好壞無關
- 金門殺警案 纏訟17年無罪確定
- 印地安泉網賽 詹詠然開紅盤
- 《2017秋冬男裝週》9
- 受災將滿6週年 日本311災民遭霸凌情況更加惡化
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 50美元關卡失守 油價重挫「完美風暴」醞釀中
- 和泰產險成立 市場將大洗牌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉菜價探底 芳苑菜農開放採收
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分