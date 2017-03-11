〈中部〉菜價探底 芳苑菜農開放採收

2017-03-11

〔記者陳冠備、佟振國／綜合報導〕今年不但高麗菜崩盤，連青蔥價格也跌入谷底，彰化芳苑陳姓農民不想心血眼睜睜作廢，決定這禮拜六、日，開放讓民眾採收，高麗菜每顆十元，青蔥每斤也十元，希望能收回一些種植成本。

另外，南投希望學園舉辦泡菜DIY課程，透過熱心志工協助，指導安置輔導少女自製營養美味的泡菜，讓少女們從做中學習，園長陳建宏表示，感謝愛心民眾支持認購。

陳姓農民說，以往青蔥價格不至崩盤，可是目前每公斤交易價還不到二十元，都是受氣候異常所致，由於春耕尾聲將屆，未免心血作廢，因此開放高麗菜、青蔥告兩分田地讓民眾自採，高麗菜每顆十元，青蔥每斤十元，有意採收者請自備刀具，地點在芳苑鄉台一四八線二﹒五公里附近，聯絡電話0963835649陳先生。

彰化縣府農業處表示，已委託縣、地區農會產銷班，收購八三二○公斤高麗菜，交付給家政班製作水餃、泡菜等，解決農民需求，也聯絡農糧署，希望能增加滾動式倉儲收容量。農糧署中區分署長莊老達表示，目前輔導加工產品收購，擴大市場需求量，另外滾動式倉儲，今年大宗蔬菜增加三千公噸，根莖類六百公噸，比去年增加近二到三倍。

投希望學園製作泡菜

先前高麗菜價格崩盤，民眾特別大量採購為南投希望學園加菜，一時無法吃完的高麗菜，決定加工製作泡菜，由熱心的李惠群老師指導安置少女，從清洗、瀝乾，眾人合力剝蒜頭、切辣椒、紅蘿蔔，再配料調味，還要裝罐封箱，寄送給認購人，忙了一整天，終於大功告成。