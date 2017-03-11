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〈中部〉業者捐內衣 助家扶少女抬頭挺胸

2017-03-11

總監教導如何挑選和穿著

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林家扶中心在輔導時發現，一些受輔導的家庭中若有青春期的少女時，少女們走路都不敢挺頭挺胸，經過一番關心與了解，得知原來很多家庭都是隔代教養，少女們直接穿阿媽或媽媽的內衣，在尺寸不符的情況下，自然不舒服，因此家扶中心和網路知名內衣廠商「波曼妮亞」合作，由該公司捐贈多件適合的內衣褲，給家扶少女來穿用。

「波曼妮亞」內衣公司昨天到員林家扶中心舉辦「內衣教學」，由總監康孟珍親自示範如何正確挑選和穿著內衣，讓青少女更了解穿內衣的步驟、細節，勇敢面對自己的內在美，而每位參加的少女，都獲贈一套全新的內衣。

康孟珍說，由於工作的關係，她從女性的身型外觀，就可以看出青少女是否穿對內衣，當她們接觸家扶兒時，發現很多正值青春期的少女都不敢抬頭挺胸，深究竟原因，很多都來自隔代教養家庭，阿公、阿媽不會對「穿內衣」這敏感的問題詢問，少女自己去夜市、地攤買，有的甚至直接拿媽媽或阿媽的內衣穿，嚴重影響胸部發育。

為了改善這種情況，「波曼妮亞」根據家扶中心的需求，昨天先捐贈廿五件，後續她們會再關心其它有需要的孩子，希望這些少女，都能在社會各界的關懷下，順利長大成人。

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  • 知名內衣廠商「波曼妮亞」教家扶少女如何正確選內衣。（記者顏宏駿攝）

    知名內衣廠商「波曼妮亞」教家扶少女如何正確選內衣。（記者顏宏駿攝）

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