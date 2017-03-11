〈中部〉收「千古」花圈 陳文忠保留法律追訴權
2017-03-11
理事周明義表示已致歉
〔記者陳鳳麗／南投報導〕代誌大條了！草屯鎮農會新任理事長陳文忠，有朋友向花店訂祝賀花圈，但花圈上卻寫著「陳文忠先生千古」，而花店老闆正好是屬不同派的理事周明義，陳文忠表示將保留法律追訴權，但也希望放下選舉恩怨。
周明義則解釋，當天是工作人員忙中有錯，單純筆誤，在兩小時後即更換，當天也已跟陳文忠的太太致歉。
甫當選理事長的陳文忠，上週選上理事後，草屯雙冬檳榔聯誼會長李春茂，向同為新任理事的周明義開的花店訂購祝花圈，惟該花圈祝賀詞卻寫著「陳文忠先生千古」，讓陳文忠和家人很不高興，因為「千古」是寫給過世的人，是弔唁用詞。
「千古」花圈一事，今天被李姓網友PO在地方臉書社團，要大家評評理「這樣對嗎？」。
當事人陳文忠表示，周明義算是競爭對手，代送花圈卻寫了「千古」，這分明是糟蹋人，且周明義至今沒有打過電話給他致歉，此事將保留法律追訴權。不過，也希望在選完理事長後，理事們能放下選舉恩怨，一起為農民謀福利。
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