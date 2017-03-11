〈中部〉草屯農會1票之差 現任派保位成功

2017-03-11

總幹事蕭忠郁獲續聘

〔記者陳鳳麗、佟振國、劉濱銓／南投報導〕真是激戰到最後一刻！草屯鎮農會十日三巨頭改選，挑戰派提程序問題，指現任派理事吳明重資格不符，要求延後開會不成，選舉照常舉行，過程緊張，選舉結果，由現任派的陳文忠當選理事長、常監則由挑戰派的洪俊規拿下，兩人都是新人，總幹事蕭忠郁則驚險過關，獲得續聘。至於埔里等五鄉鎮農會三巨頭改選，均在平和中產生。

超級戰區草屯鎮農會，從會員代表到理監事選舉，現任派和挑戰派勢均力敵，一路激戰，昨日改選理事長、常務監事、聘任總幹事，一樣充滿滿火藥味，草屯警方派出五、六十名警力到場維護秩序，氣氛緊張。

挑戰派要求延期開會不成

其中理事長選舉火藥味最濃，挑戰派理事簡峻庭一開始就提程序問題，對現任派理事吳明重被檢舉資格不符一事，要求先釐清其資格問題，並延期召開。

列席縣府農業處副處長林美珠宣讀農委會解釋函，表示專案小組複審確認前，吳明重的當選資格應予尊重，首次理事會也應依選罷法第三十二和三十六條規定，照常選舉。

經投票後，現任派陳文忠獲得五票，挑戰派簡峻庭四票，陳文忠一票之差，當選理事長。在理事長交接後，就聘任總幹事行使同意權，九名理事中，有五人同意，蕭忠郁驚險過關，獲續聘總幹事。至於常務監事選舉則相對平和，由挑戰派的洪俊規以兩票當選。

昨日南投縣內還有埔里、鹿谷、水里、集集、信義等五個農會，進行三巨頭改選，五個鄉鎮農會選舉和聘任過程都很平靜順利。新任理事長、常務監事、總幹事等三巨頭名單如下：

埔里：江林秉、王彩雲、何世鴻；鹿谷陳文益、曾文東、林義能；水里蕭志全、郭芳敬、張啟荃；集集陳錦鐘、楊振聯、李崇慶；信義林石城、藍明憲、黃志輝。