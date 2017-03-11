〈中部〉似殼菜蛤、孔雀蛤增 威脅文蛤養殖

2017-03-11

〔記者陳燦坤／口湖報導〕口湖地區養殖業者發現這幾年魚塭的似殼菜蛤與孔雀蛤數量增加，嚴重壓縮文蛤的成長，又找不到辦法根治，雲林縣口湖貝類繁殖協會理事長曾明村提醒這是大環境生態改變引發的產業危機。

口湖鄉是雲林縣重要養殖產業區之一，業者這幾年看到文蛤的天敵孔雀蛤與似殼菜蛤的數量激增，張姓業者反應孔雀蛤因進食力強，易與文蛤爭食，造成文蛤成長率下滑，似殼菜蛤則是吸附在文蛤外殼，導致文蛤難以吸收養份，最後因無法進食而暴斃。

截至目前為止，養殖業者對孔雀蛤及似殼菜蛤找不到有效的處理辦法，只能在引海水養殖時留意水面是否有似殼菜蛤的幼苗漂浮，或是定期留意魚塭裡的孔雀蛤數量，必要時靠人工剔除。

曾明村認為，現在業者面臨最大困境是大環境生態已經改變，變得愈來愈不利於文蛤生長，反觀繁殖力強的似殼菜蛤與孔雀蛤日益壯大，將導致整個文蛤產業瀕臨瓦解。