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〈中部〉紀念228 諸羅天光音樂節18日登場

2017-03-11

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市各界紀念二二八事件七十週年，由桃山人文館等民間團體舉辦「諸羅天光音樂節」，首先登場的是十八日的「人權小旅行」、「傳唱諸羅天光音樂會」，這次系列活動有學生志工參與規劃及導覽，更具民主傳承與教育等意義。

桃山人文館長林瑞霞與志工團長中正大學政治系學生劉瑜楷、同校成教系學生李宜靜連袂說明「諸羅天光音樂節」內容與特色；林瑞霞表示，今年活動延續去年嘉義共生音樂節，除追思二二八，更符合在地化。

劉瑜楷說，「人權小旅行」於十八日下午三點在嘉市稅捐處門口集合出發，探訪二二八事件城市地圖，並安排「真人圖書館」由受難者家屬現身說法，有意參加者可上活動粉絲專頁報名，當晚六點在嘉義火車站前舉辦「傳唱諸羅天光音樂會」，邀民主運動人士王明哲及農村武裝青年、Lazy8、生炒鴨肉羹、就這樣吧等團體演出。二十五日下午兩點在中正大學文學院144國際演講廳舉辦「1895-2017百年追尋台灣WAY（位）從推動二二八平反運動談起」座談會，四月一日下午三點半在嘉市中正公園邀阮劇團演出「音樂讀劇憨人」。

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